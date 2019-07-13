Vitor Hugo kimdir? Vitor Hugo adı Beşiktaş ile anılıyor

Gelecek sezon transferleri için rakiplerine göre sessiz kalan Beşiktaş’ın Vitor Hugo’yu transfer edeceği iddiası gündeme düştü. ransfer dönemi devam ederken bu haber akabinde vatandaşlar “Vitor Hugo kimdir? Hangi takımlarda oynadı diye araştırmaya başladı. Peki Vitor Hugo kimdir? Hangi takımlarda oynadı? Kaç yaşında?

VİTOR HUGO KİMDİR?

Vitor Hugo, 2017 yılında Palmeiras’tan 8 milyon Euro’ya transfer edilmişti. 1,87 boyundaki savunmacı, geçtiğimiz sezon 33 maçta forma şansı buldu.

Tam adı Vitor Hugo Franchesholi de Souza olan Brezilyalı stoper, son dönemlerde Brezilya Ligi’nin önemli defans oyuncularından birisi oldu. Hugo, Palmeiras forması ile son sezonda şampiyonluk apoletini koluna taktı. 1.87 boyunda olan ve defansın ortasında oynayabilen Vitor Hugo, defansın yanında hücumda da etkili bir oyuncu. Kariyerinde çıktığı 240 maçta 26 gol atan Vitor Hugo, futbola Junior Team Futebol takımında başladı ve kariyeri boyunca sadece Palmeiras oyuncuya bonservis ödeyerek transfer etti. Vitor Hugo, şampiyon tamamladıkları sezonda 38 lig maçının 35’inde 90’ar dakika oynayarak şampiyonlukta önemli pay sahibi oldu. Piyasa değeri 5 milyon euro civarında olan Brezilyalı stoperin 30 Haziran 2020’ye kadar kulübüyle sözleşmesi bulunuyor. Alt yaş kategorileri veya A takım seviyesinde Brezilya Milli Takım forması giyemeyen Vitor Hugo, 1 sezonu kiralık olmak üzere 2 sezondur Palmeiras forması giyiyor.