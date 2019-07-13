Türk güreşçilerden Yaşar Doğu Güreş Turnuvası’nda 6 madalya

Turnuvada 2’nci gün sonunda 6 Türk güreşçi kürsüye çıktı. Milli güreşçiler, 1 altın, 2 gümüş ve 3 bronz madalya kazandı.

BEDİHA GÜN’DEN ALTIN GELDİ

Kadınlarda 55 kiloda mücadele eden Bediha Gün, finalde Kazak rakibi Zülfira Yakhyarova´yı 2-1 öndeyken tuşladı ve altın madalya kazandı. 59 kiloda ise Evin Demirhan, bronz madalya mücadelesinde Avrupa Gençler Şampiyonu Veronika Gurskaya´yı 10-0 sayı tuşuyla yenerek 3’üncülük kürsüsünde yer aldı. Bronz madalya kazanmak için mindere çıkan diğer Türk güreşçiler Sinem Köroğlu, Elif Yanık ve Şule Kabak, rakiplerine kaybederek 5’inci oldu.

ERKEKLERDE 4 MADALYA

Erkekler serbest stil 57 kiloda mindere çıkan Barış Kaya, finalde Gürcü asıllı İtalyan Givi Davidovi ile karşılaştı. Kaya, ilk devresini 5-2 önde bitirdiği müsabakayı kaybedince gümüşte kaldı. Bir diğer gümüş madalya ise 61 kiloda mücadele eden Recep Aktaş’tan geldi. Aktaş, finalde karşılaştığı Hint rakibi Rahul Aware´ye 4-1 yenildi ve gümüş madalya kazandı. 61 kiloda bronz madalya mücadelesinde ise iki Türk güreşçi karşılaştı. Emrah Ormanoğlu, rakibi Cabbar Duyum´u yenerek bronz madalya kazandı. Günün bir diğer bronz madalya kazanan ismi ise Haydar Yavuz oldu. Milli güreşçi, Macar rakibi Daniel Antal´ı 11-0 sayı tuşuyla yenerek 3’üncülük kürsüsüne çıktı.

TAHA AKGÜL FİNALDE

Turnuvada 125 kiloda mücadele eden Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül, finale yükseldi. Akgül, finalde bugün ABD´li dünya 3’üncüsü Nicolas Edward Gwiazdowski ile karşılaşacak.