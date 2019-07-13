Son dakika! Wimbledon’da zafer Simona Halep’in! Serena Williams’a büyük şok…

Teniste sezonun üçüncü Grand Slam turnuvası olan Wimbledon’da tek kadınlar finalinde Serena Williams ile Simona Halep karşı karşıya geldi. Dünya 7 numarası Rumen tenisçi Simona Halep, Serena Williams karşısında baştan sona üstün götürdüğü maçı 56 dakikada 6-2’lik setlerle kazanmayı bildi ve kariyerinin ilk Wimbledon, toplamda da ikinci Grand Slam şampiyonluğuna ulaştı. Wimbledon'daki 8. hamileliğinden sonraki ilk Grand Slam şampiyonluğunu hedefleyen Williams, tüm zamanlarda en çok Grand Slam kazanan (24) tenisçi konumundaki Avustralyalı Margaret Court'un rekoruna ortak olma hedefini de bir kez daha ertelemek durumunda kaldı.

Halep, Serena’yı ‘nihayet’ devirdi!

Halep ve Williams kariyerlerinde teklerde daha önce 11 kez karşı karşıya gelirken bu maçların 9'unu Serena, 2'sini Halep kazanmıştı. Bir Grand Slam'de daha önce üç kez karşılaşan ikili 2011 Wimbledon 2. turunda, 2016 ABD Açık çeyrek finalinde ve 2019 Avustralya Açık dördüncü turunda karşılaştı. Bu maçların hepsini Serena Williams kazanmıştı. Halep bu dev galibiyetle şeytanın bacağını da kırmış oldu! 27 yaşındaki Halep, 2014'te WTA Finalleri'nde grup aşamasında 6-0 ve 6-2’yle ve 2015 Indian Wells Masters'ta yarı finalde Serena Williams'ın maça çıkamamasıyla galip gelebilmişti. Halep böylece Serena karşısındaki nahoş istatistiğini de kırarak zaferine farklı bir boyut da kattı. Serena ve Simona Halep daha önce iki finalde karşılaşmış, 2014 WTA Finalleri'nin final maçında ve 2015 Cincinnati Masters finalinde Serena Williams korttan galip ayrılmıştı. Federer Nadal maçında kitap okuyan çocuk ilgi odağı oldu Federer Nadal maçı yine nefesleri kesen bir karşılaşmaya sahne oldu. Ancak tribünde biri vardı ki aklı maçta değil Vikingler`de idi... İlgili Haberi Oku