Son dakika! Fenerbahçe Garry Rodrigues transferini resmen açıkladı

Galatasaray’dan 10 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Suudi Arabistan’ın Al-Ittihad takımına transfer olan Garry Rodrigues çıkış yaptığı Süper Lig’e Fenerbahçe formasıyla geri döndü.

Yeşil Burun Adaları Millî Takımı’nın da formasını giyen Rodrigues kariyerinin zirvesine Süper Lig’de çıktı. 28 yaşındaki futbolcu, 2017-18 sezonunda Galatasaray formasıyla şampiyonluk yaşarken 33 maçta 9 gol, 10 asistle yıldızlaşmıştı. Rodrigues asist/şut pası istatistiklerinde Edin Visca’nın ardından ligde ikinci olmuştu.

Fenerbahçe, Garry Rodrigues’i satın alma opsiyonuyla birlikte 2 yıllık kiralık ve bedelsiz olarak kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

İşte Fenerbahçe’den yapılan Garry Rodrigues açıklama:

Kulübümüz, Al Ittihad takımından Garry Rodrigues’i satın alma opsiyonuyla birlikte 2 yıllığına kiralık olarak ve bedelsiz bir şekilde kadrosuna kattı.

Garry Rodrigues’in Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gece 02:00’da gerçekleştirilen imzasında Yönetim Kurulu Üyemiz Selahattin Baki ve Sportif Direktörümüz Damien Comolli hazır bulundu.

Garry Rodrigues’e çubuklu formayla başarılar dileriz.

Fenerbahçe resmi twitter hesabından Rodrigues transferi için paylaşılan video:

G A R R Y R O D R I G U E S. ⚡ https://t.co/i3xmvVkgeJ pic.twitter.com/1yLZxuEJ2N — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) 13 Temmuz 2019

Garry Rodrigues kimdir, kaç yaşındadır? Fenerbahçe`nin yeni transferi Garry Rodrigues kimdir? Fenerbahçe`nin Al-Ittihad kulübünden kiralık olarak kadrosuna katması beklenen yıldız oyuncu Garry Rodrigues, İstanbul`da. TSİ 20.00`de Paris`ten kalkan uçak ile saat 00.00`da İstanbul Havalimanı`na ulaşan Rodrigues`i Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli ve yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki karşıladı. İlgili Haberi Oku