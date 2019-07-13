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Transfer Haberleri

Son dakika! Fenerbahçe Garry Rodrigues transferini resmen açıkladı

Transferde son dakika gelişmesi... Fenerbahçe daha önce İstanbul'a getirdiği Yeşil Burun Adalı futbolcu Garry Rodrigues'i resmen duyurdu. Fenerbahçe, Garry Rodrigues'i satın alma opsiyonuyla birlikte 2 yıllık kiralık olarak bedelsiz kadrosuna kattı.

13 Temmuz 2019 09:38

Galatasaray’dan 10 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Suudi Arabistan’ın Al-Ittihad takımına transfer olan Garry Rodrigues çıkış yaptığı Süper Lig’e Fenerbahçe formasıyla geri döndü.

Yeşil Burun Adaları Millî Takımı’nın da formasını giyen Rodrigues kariyerinin zirvesine Süper Lig’de çıktı. 28 yaşındaki futbolcu, 2017-18 sezonunda Galatasaray formasıyla şampiyonluk yaşarken 33 maçta 9 gol, 10 asistle yıldızlaşmıştı. Rodrigues asist/şut pası istatistiklerinde Edin Visca’nın ardından ligde ikinci olmuştu.

Fenerbahçe, Garry Rodrigues’i satın alma opsiyonuyla birlikte 2 yıllık kiralık ve bedelsiz olarak kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

İşte Fenerbahçe’den yapılan Garry Rodrigues açıklama:

Kulübümüz, Al Ittihad takımından Garry Rodrigues’i satın alma opsiyonuyla birlikte 2 yıllığına kiralık olarak ve bedelsiz bir şekilde kadrosuna kattı.

Garry Rodrigues’in Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gece 02:00’da gerçekleştirilen imzasında Yönetim Kurulu Üyemiz Selahattin Baki ve Sportif Direktörümüz Damien Comolli hazır bulundu.

Garry Rodrigues’e çubuklu formayla başarılar dileriz.

Fenerbahçe resmi twitter hesabından Rodrigues transferi için paylaşılan video:

12 Temmuz 2019 Garry Rodrigues kimdir, kaç yaşındadır? Fenerbahçe`nin yeni transferi Garry Rodrigues kimdir? Fenerbahçe`nin Al-Ittihad kulübünden kiralık olarak kadrosuna katması beklenen yıldız oyuncu Garry Rodrigues, İstanbul`da. TSİ 20.00`de Paris`ten kalkan uçak ile saat 00.00`da İstanbul Havalimanı`na ulaşan Rodrigues`i Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli ve yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki karşıladı. İlgili Haberi Oku

 

Son güncelleme 09:59 | 13 Temmuz 2019
Fenerbahçe Garry Rodrigues transfer
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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