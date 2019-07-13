Sinisa Mihajlovic lösemiye yakalandığını açıkladı: ‘Bu savaşı kazanacağım’

İtalya Serie A’nın köklü kulüplerinden Bologna’yı çalıştıran teknik direktör Sinisa Mihajlovic lösemi hastalığına yakalandığını açıkladı.

Basın toplantısı düzenleyen 50 yaşındaki teknik adam görevini bırakmayacağını dile getirirken “Bu hastalığa saygı duyuyorum. Bir an önce hastaneye gidip savaşa başlayacağım. Ve bu savaşı kazanacağımdan şüphem yok” ifadelerini kullandı.

Yeni sezon hazırlıklarının sürdüğü kamp yerinde basın toplantısı yapan Mihajlovic, “Bu olayın gizli kalmasını ben istedim. İlk olarak sizlere ve takıma haberi ben vermek istedim” dedi.

Hastalığının gizli kalmasına saygı duymayan bazı basın kuruluşlarına tepki gösteren Mihajlovic, “Ancak bu gizlilik gerçekleşmedi. Bazı kurumlar daha fazla satmak için uzun süreli dostluğumuzu mahvetti ve bunu malzeme olarak kullandı” şeklinde konuştu.

Haberi aldığında zor günler geçirdiğini söyleyen Mihajlovic, “Gerçek bir darbe oldu. Günlerce ağladım ve hayatım gözlerimin önünden geçti. Ancak bunlar korku gözyaşları değildi. Hastalığa saygı duyuyorum. Onunla yüzleşeceğim.” derken oyuncularıyla yaptığı toplantı sonrasında kendisine destek veren herkese teşekkür etti.

Tecrübeli teknik adam sözlerini noktalarken “Umarım bu savaşı kazandıktan sonra bu günleri sizinle tekrar konuşabilirim. Ne yazık ki hayat bana hiçbir şey vermedi. Her şey için savaştım, bunun için de savaşacağım” yorumunda bulundu.