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Pınar Karşıyaka’nın oynadığı salonda parkeler 14 yıl sonra ilk kez değiştiriliyor
Basketbol Süper Ligi

Pınar Karşıyaka’nın oynadığı salonda parkeler 14 yıl sonra ilk kez değiştiriliyor

Pınar Karşıyaka'nın maçlarını oynadığı Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda parkeler, 2005 yılından bu yana ilk kez yenileniyor.

13 Temmuz 2019 16:14

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde, A Milli Takım Başantrenörü Ufuk Sarıca’yı 3 yıl sonra yuvaya döndürerek iddialı bir kadro kurmaya çalışan Pınar Karşıyaka’nın maçlarını oynadığı Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu’nda, parkeler ilk kez yenileniyor. İzmir’in 2005 yılında ev sahipliği yaptığı Üniversite Oyunları öncesi yapılan salonda o tarihten beri hiç değişmeyen parkeler değiştiriliyor.

Salonda, İstanbul’da yıkılan Abdi İpekçi Spor Salonu’ndan çıkan parkeler kullanılacak. Mülkiyeti Karşıyaka Belediyesi’ne ait olan salon, sezon öncesi bakımdan da geçirilecek.

Basketbol Federasyonu, Abdi İpekçi Spor Salonu’ndan söküldükten sonra geçen sezon Sakarya Spor Salonu’na takılan parkeleri Karşıyaka’ya gönderdi.

Son güncelleme 16:14 | 13 Temmuz 2019
Mustafa Kemal Atatürk Pınar Karşıyaka
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