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Ne Barcelona ne Sevilla… İşte Hagi’nin yeni takımı
Transfer Haberleri

Ne Barcelona ne Sevilla… İşte Hagi’nin yeni takımı

Barcelona ve Sevilla'nın transfer listesinde olduğu söylenen, eski yıldız futbolcu Gheorghe Hagi'nin oğlu Ianis'in yeni takımı belli oldu.

13 Temmuz 2019 19:39

Belçika 1. Futbol Ligi ekiplerinden Genk, eski yıldız futbolcu Gheorghe Hagi’nin oğlu Ianis’i kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamada, Romanya’nın Viitorul takımında forma giyen 20 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 5 yıllık sözleşmeye imza atıldığı belirtildi.

Belçika basınında yer alan haberlere göre geleceğin en yetenekli orta saha oyuncuları arasında gösterilen Ianis Hagi’nin bonservisi için Genk, Viitorul’a 8 milyon avro ödeyecek.

Gheorghe Hagi’nin Galatasaray’da forma giydiği dönemde İstanbul’da doğan Ianis, geçen sezon Viitorul formasıyla 39 maçta 14 kez ağları sarstı.

Son güncelleme 19:39 | 13 Temmuz 2019
Genk Gheorghe Hagi İanis Hagi
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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