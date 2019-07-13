SON DAKİKA Nazmiye Muratlı Dünya Şampiyonası’nda gümüş madalya kazandı

Kazakistan’ın başkenti Nur Sultan’da düzenlenen Para Halter Dünya Şampiyonası’nda mücadele eden milli sporcu Nazmiye Muratlı, gümüş madalya kazandı. Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamada, kadınlar 45 kiloda Nazmiye Muratlı’nın 116 kiloluk kaldırışıyla ikinci olarak gümüş madalya aldığı belirtildi.

Organizasyonda 118 kiloluk kaldırışıyla Çinli Lingling Guo dünya şampiyonu olurken Nijerya’dan Latifat Tijani üçüncü sırada yer aldı.

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İLKLERİN SPORCUSU OLMUŞTU

Nazmiye Muratlı daha önce de 2012 Paralimpik Yaz Oyunları’nda 40 kg katagorisinde 109 kg, 2016 yılında ise 104 kilo kaldırmıştı. Bu başarıları ile dünya rekoru kırmış ve altın madalya kazanmıştı.

2008 Paralimpik Yaz Oyunları'nda kadınlar halter 40 kiloda dördüncü olma başarısı gösterdi. 2010 yılında ise Seydişehir’de düzenlenen Türkiye Bedensel Engelliler Halter Şampiyonası’nda 44 kg’da 110 kg kaldırmasıyla Türkiye rekorunu kırmayı başardı. Yıl içinde Malezya’da düzenlenen Bedensel Engelliler Halter Dünya Şampiyonası’nda 42 kg’da ilk hakkında 102,5 kilo, ikinci hakkında ise 106 kiloyu kaldırarak altın madalya kazandı ve dünya rekoru kırdı.

2012 Londra Paralimpik Oyunları’nda kadınlar halter 40 kiloda mücadele etti ve 4. hakkında 109 kiloyla dünya ve paralimpik rekoru kırdı ve altın madalya sahibi oldu. 2012 Milliyet Spor Ödülleri’nde Namık Sevik Şükran Ödülü’nü kazandı. 2014 yılında Dubai’dedüznlenen Bedensel Engelliler Dünya Halter Şampiyonası’nda 41 kiloda yarıştı ve 103 kiloluk kaldırışı ile altın madalya kazandı.

Rio 2016 Paralimpik Oyunları’nda halterde 104 kilo kaldırarak dünya rekoru kırdı ve Türkiye’ye altın madalya kazandırdı, ayrıca Paralimpik’te üst üste altın madalya kazanan ilk Türk sporcu oldu.