SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: İstanbul'da intihar girişimi! Trafik durdu
Napoli’ye Yunan stoper
Transfer Haberleri

Napoli’ye Yunan stoper

İtalya temsilcisi Napoli, Roma'nın Yunan stoperi Konstantinos Manolas ile 5 yıllık sözleşmeye imza attı.

13 Temmuz 2019 18:14

İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Napoli, Roma’da forma giyen Yunan futbolcu Konstantinos Manolas’ı kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamada, Manolas’ın bonservisi konusunda Roma ile anlaşmaya varıldığı ve 28 yaşındaki savunma oyuncusu ile 5 yıllık sözleşmeye imza atıldığı belirtildi.

İtalya basınında yer alan haberlere göre Napoli, milli oyuncu Manolas’ın bonservisi için Roma’ya 36 milyon avro bonservis bedeli ödeyecek. Roma’da 2014’ten bu yana stoper mevkisinde forma giyen Konstantinos Manolas, 206 karşılaşmada 8 gole imza attı.

Son güncelleme 18:14 | 13 Temmuz 2019
Konstantinos Manolas Napoli
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
TÜMÜNÜ GÖR