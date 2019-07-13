Milli atlet Necati Er, rekor kırarak finalde!

23 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası’nda Necati Er, üç adım atlamada Türkiye rekorlarını kırarak finale yükseldi.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamada, İsveç’in Gavle şehrindeki şampiyonada Necati Er’in 17.05 metrelik atlayışla büyükler ve 23 yaş altı Türkiye rekorunu kırarak finale kaldığı belirtildi.

Necati Er’in Türkiye atletizm tarihinde 17 metrelik üç adım atlayışı gerçekleştiren ilk atlet olduğu bildirilen açıklamada, milli sporcunun Avrupa’da bu sezon 17 metrenin üzerinde atlayış yapan dördüncü isim olduğu kaydedildi. SON DAKİKA Nazmiye Muratlı Dünya Şampiyonası`nda gümüş madalya kazandı Para Halter Dünya Şampiyonası`nda mücadele eden Milli sporcu Nazmiye Muratlı, 45 kiloda dünya ikincisi olarak gümüş madalya elde etti. İlgili Haberi Oku