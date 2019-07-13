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Milli atlet Necati Er, rekor kırarak finalde!
Diğer Sporlar

Milli atlet Necati Er, rekor kırarak finalde!

23 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda Necati Er, üç adım atlamada büyükler ve 23 yaş altı Türkiye rekorunu kırarak finale yükseldi. Bir Türk atlet ilk defa üç adım atlamada 17 metreyi geçen bir atlayışa imza attı.

13 Temmuz 2019 23:05

23 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası’nda Necati Er, üç adım atlamada Türkiye rekorlarını kırarak finale yükseldi.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamada, İsveç’in Gavle şehrindeki şampiyonada Necati Er’in 17.05 metrelik atlayışla büyükler ve 23 yaş altı Türkiye rekorunu kırarak finale kaldığı belirtildi.

Necati Er’in Türkiye atletizm tarihinde 17 metrelik üç adım atlayışı gerçekleştiren ilk atlet olduğu bildirilen açıklamada, milli sporcunun Avrupa’da bu sezon 17 metrenin üzerinde atlayış yapan dördüncü isim olduğu kaydedildi. 13 Temmuz 2019 SON DAKİKA Nazmiye Muratlı Dünya Şampiyonası`nda gümüş madalya kazandı Para Halter Dünya Şampiyonası`nda mücadele eden Milli sporcu Nazmiye Muratlı, 45 kiloda dünya ikincisi olarak gümüş madalya elde etti. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 23:26 | 13 Temmuz 2019
23 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası Necati Er türkiye atletizm federasyonu
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2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
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34 19 65
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5 Yeni Malatyaspor
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