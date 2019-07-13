Menemen’de Jallow bilmecesi! Flaş iddia ve Menemen’den yanıt…

Spor Toto 1. Lig’in yeni ekiplerinden Menemenspor’da hafta başında anlaşma sağlandığı açıklanan Gambiyalı forvet Alpha Jallow’un sözleşmesi tartışmalı bir şekilde feshedildi. Menemenspor yönetiminin isim karışıklığı nedeniyle İtalya 2’nci Ligi’nde oynayan Lamin Jallow yerine Portekiz’de oynayan Alpha Jallow’u transfer ettiğini fark ederek oyuncuyu takımdan gönderdiği ileri sürüldü.

Menemenspor yönetimi ise açıklama yaparak Portekiz 3. Ligi ekiplerinden Alcochetense forması giyen Alpha Jallow’un transferinde isim karışıklığı yaşanmadığını, futbolcunun sağlık raporlarında sorun çıkması nedeniyle sözleşmesinin feshedildiğini belirtti. 9 Eylül Gazetesi’nden Levent Arıöz’ün iddiasına göre golcü transferinde dünyanın dört bir yanından arayışlarını sürdüren sarı lacivertliler, aradığı santrforu Afrika’da buldu. Menemen, menajerler vasıtasıyla önerilen ve video görüntüleri izlenerek beğenilen İtalya 2. Lig takımı Salernitana’nın Gambiyalı forveti Lamin Jallow’la anlaştı.

Oyuncuyu İzmir’e davet eden sarı lacivertliler, 8 Temmuz 2019’da Afrikalı oyuncuya imza attırdıktan sonra, Menemen’e gelen Jallow’un beğendikleri Jallow olmadığı ortaya çıktı. Menemen’e imza atan Alpha Jallow’un İtalya Ligi’nde oynamadığı, Portekiz 3. Lig takımı GD Alcochetense takımının kadrosunda yer aldığı öğrenildi. Ortaya çıkan karışıklık üzerine 21 yaşındaki Gambiyalı forvet apar topar gönderildi. Menemen’in gönderdiği Jallow’un Türkiye’de kulüp arayışlarına başladığı öğrenildi.

View this post on Instagram KAMUOYUNA DUYURU ; A post shared by Menemenspor (@menemenspor) on Jul 12, 2019 at 2:39am PDT

İşte o açıklama:

“8 Temmuz 2019 tarihinde Portekiz 3.lig takımı GD Alcochetense takımında oynayan forvet oyuncusu Alpha Jallow ile imzaladığımız sözleşme doğrultusunda Alpha Jallow’un sağlık muayene sonucu futbol oynamaya el verişli olmadığı doktor raporlarında ortaya çıkmıştır. Bunun sonucunda oyuncu ile sözleşme imzalandıktan sonra notere imza vermeye gitmeden kulübümüze ulaşan sağlık muayene raporları doğrultusunda oyuncunun sözleşmesi fesh edilmiş olup Alpha Jallow’un kulübümüz ile ilişiği kesilmiştir. Bugün bazı yayın organları tarafından iddaa edilen Alpha Jallow ile Lamin Jallow’un karıştığı haber gerçeği yansıtmamaktadır. Kulübümüz oyuncu Alpha Jallow’un Portekiz 3. Lig GD Alcochetense takımında oynadığı bilinerek takıma dahil edilme sürecini başlatmıştır. Bu yayın organlarının yapmış olduğu haber gerçeği yansıtmadığı gibi kulübümüzü yaralamaya çalışmaktadır. Siz değerli Menemenspor taraftarları bu gibi gerçeği yansıtmayan haberlere itibar etmeyiniz.”

VUKOVİC TRANSFERİNDE PÜRÜZ

Diğer taraftan, Menemenspor, Balıkesirspor’dan kadrosuna katmak istediği kaleci Andrija Vukovic’in transferinde de sorun yaşadı. Vukovic ile prensipte anlaşan sarı-lacivertliler, Hırvat kalecinin Kızılcahamam kampına katılmaması nedeniyle transferden vazgeçme noktasına geldi.

Tecrübeli file bekçisinin Balıkesirspor’dan alacaklarını tahsil etmek için süre istediği öğrenilirken, İzmir temsilcisinin zaman kaybetmemek adına alternatif isimleri gündemine alacağı ifade edildi. Kaleci Necati ile yollarını ayıran Menemen, Gençlerbirliği’nden kaleci Hakan Arıkan’a teklif sunmuş, ancak yüksek maliyeti nedeniyle bu transferden vazgeçmişti.

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