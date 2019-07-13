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Manchester United antrenörü Mark Dempsey susuzluk ve yorgunluk şikayetiyle hastanelik oldu!
İngiltere Premier Lig

Manchester United antrenörü Mark Dempsey susuzluk ve yorgunluk şikayetiyle hastanelik oldu!

Yeni sezon hazırlıklarını Avustralya'da sürdüren İngiliz ekibi Manchester United'ın A takım antrenörlerinden Mark Dempsey, susuzluk ve yorgunluk şikayetleri sonrasında hastaneye kaldırıldı. Kulüpten yapılan açıklamda Dempsey'in tedavisine İngiltere'de devam edileceği belirtildi.

SKOR DIŞ HABER 13 Temmuz 2019 19:17

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United, antrenör Mark Dempsey’in rahatsızlanması ile panik dolu saatler yaşadı.

Takımın Avustralya’da kaldığı otelde rahatsızlanan 55 yaşındaki antrenör, durumunun gittikçe kötüleşmesi üzerine kulüp doktorları tarafından hastaneye kaldırıldı.

Dempsey’in kısa süre içerisinde İngiltere’ye dönerek tedavisinin ülkesinde devam edeceği duyuruldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, “Dempsey tedavisinin ardından taburcu edilecek. Kamp takviminin yoğun olması nedeniyle eve dönerek dinlenmesinin onun için en iyi seçenek olacağına karar verdik” ifadeleri kullanıldı.

Dempsey’in hastaneye getirilişi sırasında basın mensuplarının görüntü alması engellendi.

Manchester United Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer de yaptığı basın toplantısında “Bugün onu görmeye gittim. Lancashire’deki ailesinin yanına dönmesine karar verdik. Daha sonra bize katılacak” dedi.

Öte yandan Dempsey’in durumu hakkında basına bilgi veren eşi, “Her şey yolunda. Az önce onunla konuştum. Hastanede ama sabah taburcu edilecek. Gözlem altında tutuluyor. Sıvı veriliyor çünkü çok susuz kalmış” şeklinde konuştu.

1982-1986 yılları arasında Manchester United’da futbolcu olarak forma giyen Dempsey, Solskjaer’in göreve gelmesiyle teknik ekipte yer aldı.

Son güncelleme 19:30 | 13 Temmuz 2019
manchester united Mark Dempsey
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