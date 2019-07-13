Inter’in yıldızı Mauro Icardi kampı terk etti! Resmi açıklama geldi…

İtalya Serie A ekibi Inter’in yıldız golcüsü Mauro Icardi uzun süredir sorun yaşadığı kulübüyle ayrılık noktasına geldi.

İsviçre’deki kamptan ayrılan Icardi hakkında açıklama yapan Inter kulübü, “Kulüp ve Arjantinli forvet karşılıklı mutabakata vardı. Icardi önümüzdeki günlerde fizik-kondisyon çalışmalarını tek başına sürdürecek ve takımın gideceği Asya Turu’na katılmayacak” ifadeleri kullanıldı.

Icardi ile birlikte Radja Nainggolan, teknik direktör Antonio Conte tarafından taktik antrenmanlarında tercih edilmiyordu. Bu gelişmelerin ardından ayrılığa kesin gözüyle bakan 26 yaşındaki golcü Milan’a dönerek çalışmalarını tek başına sürdürme kararı aldı.

Icardi’nin Inter’in gençlik takımından sorumlu Daniele Bernazzani ile antrenmanlarına devam edeceği öğrenildi.

Inter’in yıldız futbolcu için 50 milyon Euro’luk bir bonservis bedeli belirlediği bu fiyatı ise Napoli’nin ödemeye hazır olduğu ifade edildi.

Ancak Arjantinli golcünün gönlünün Juventus’a gitmekten yana olduğu iddia edildi.