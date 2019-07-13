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İtalya Serie A

Inter’in yıldızı Mauro Icardi kampı terk etti! Resmi açıklama geldi…

İtalya Serie A takımlarından Inter'in Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, İsviçre kampından ayrıldı. Çalışmalarını tek başına sürdürecek olan 26 yaşındaki golcünün kısa süre içerisinde başka bir takıma transfer olması bekleniyor.

SKOR DIŞ HABER 13 Temmuz 2019 17:48

İtalya Serie A ekibi Inter’in yıldız golcüsü Mauro Icardi uzun süredir sorun yaşadığı kulübüyle ayrılık noktasına geldi.

İsviçre’deki kamptan ayrılan Icardi hakkında açıklama yapan Inter kulübü, “Kulüp ve Arjantinli forvet karşılıklı mutabakata vardı. Icardi önümüzdeki günlerde fizik-kondisyon çalışmalarını tek başına sürdürecek ve takımın gideceği Asya Turu’na katılmayacak” ifadeleri kullanıldı.

Icardi ile birlikte Radja Nainggolan, teknik direktör Antonio Conte tarafından taktik antrenmanlarında tercih edilmiyordu. Bu gelişmelerin ardından ayrılığa kesin gözüyle bakan 26 yaşındaki golcü Milan’a dönerek çalışmalarını tek başına sürdürme kararı aldı.

Icardi’nin Inter’in gençlik takımından sorumlu Daniele Bernazzani ile antrenmanlarına devam edeceği öğrenildi.

Inter’in yıldız futbolcu için 50 milyon Euro’luk bir bonservis bedeli belirlediği bu fiyatı ise Napoli’nin ödemeye hazır olduğu ifade edildi.

Ancak Arjantinli golcünün gönlünün Juventus’a gitmekten yana olduğu iddia edildi.

Son güncelleme 17:48 | 13 Temmuz 2019
İNTER Mauro Icardi
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PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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