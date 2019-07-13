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Göztepe’nin yeni derdi Borges!
Göztepe

Göztepe’nin yeni derdi Borges!

Spor Toto Süper Lig'de, geçen yıldan beri gitmemek için direnen Ghilas'la yollarını hafta içinde güçlükle ayıran Göztepe, Celso Borges'i de göndermeye çalışıyor.

13 Temmuz 2019 15:29

Göztepe’nin geçen sezon başında İspanya temsilcisi Deportivo’dan 1.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek aldığı ve yıllık 1.2 milyon Euro’dan 3 yıllık sözleşme imzaladığı Kosta Rikalı futbolcu Celso Borges ile yolları zararsız ayırmanın formülü aranıyor.

Yaz döneminde ülkesinin milli takımında görev yapan Borges, İzmir’deki ilk etap çalışmalarına katılmadı. Kulüp bulması istenen 31 yaşındaki futbolcu, geçen sezon 27’si ilk 11’de, 32 maçta forma giydi. İzmir temsilcisiyle 2 sezonluk daha sözleşmesi bulunan futbolcu, geçen yıl son haftalarda yedek kulübesini mesken tuttu. Göztepe, kulüp bulmaları istenmesine rağmen ilk etap çalışmalarına katılan Grillo ve Ngando’u da gözden çıkardı.

Sezon öncesi antrenmanların Urla bölümünü bugün tamamlayan Göztepe, 16 Temmuz’da kampa girecek.

Son güncelleme 15:29 | 13 Temmuz 2019
Celso Borges göztepe
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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