Göztepe’nin yeni derdi Borges!

Göztepe’nin geçen sezon başında İspanya temsilcisi Deportivo’dan 1.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek aldığı ve yıllık 1.2 milyon Euro’dan 3 yıllık sözleşme imzaladığı Kosta Rikalı futbolcu Celso Borges ile yolları zararsız ayırmanın formülü aranıyor.

Yaz döneminde ülkesinin milli takımında görev yapan Borges, İzmir’deki ilk etap çalışmalarına katılmadı. Kulüp bulması istenen 31 yaşındaki futbolcu, geçen sezon 27’si ilk 11’de, 32 maçta forma giydi. İzmir temsilcisiyle 2 sezonluk daha sözleşmesi bulunan futbolcu, geçen yıl son haftalarda yedek kulübesini mesken tuttu. Göztepe, kulüp bulmaları istenmesine rağmen ilk etap çalışmalarına katılan Grillo ve Ngando’u da gözden çıkardı.

Sezon öncesi antrenmanların Urla bölümünü bugün tamamlayan Göztepe, 16 Temmuz’da kampa girecek.