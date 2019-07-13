Gazi Koşusu şampiyonu Ahmet Çelik’in jokeyliğini yaptığı Oğlum Berat, yarış esnasında sakatlandı! İşte korkutan anlar!

TJK’nın koşu takviminin en önemli ve en köklü koşularından biri olan Fevzi Çakmak Koşusu, Ankara’da koşulurken yarışın son bölümüne girilirken son Gazi Koşusu şampiyonu Ahmet Çelik jokeyliğindeki Oğlum Berat isimli 7 yaşlı safkan İngiliz atı sakatlık geçirdi ve koşuyu tamamlayamadı.

Korkutan anlar canlı yayında ekrana gelirken yarışın başından itibaren dikkat çekici bir şekilde rakiplerini 5-6 boy farkla geriden takip eden Oğlum Berat, rakiplerinden 4 boy geride çıktığı yarışta sakatlık geçirdi. Son yılların önemli safkanları arasında yer alan Oğlum Berat’ın sakatlığı sosyal medyada atseverleri üzdü.

Oğlum Berat: 88 yarışta 65 tabela!

Oğlum Berat, çıktığı 88 yarışın 65’inde tabelaya (yani ilk 4’e) girmeyi başarmış, 21 kez 1’incilik elde etmişti. 2016 ve 2017 Fevzi Çakmak Koşusu’nu kazanan Oğlum Berat, 89. Gazi Koşusu’nda Halis Karataş jokeyliğinde 4. olmuş, 2017’de Fetih Koşusu’nu kazanmıştı. Sahibine bugüne kadar 5 milyon TL’nin üzerinde kazandıran Oğlum Berat, 2017’de Türkiye’nin en önemli koşularından Cumhurbaşkanlığı Koşusu’nu kazanmıştı.

Sosyal medyada atın sahibi Ömer Faruk Akkaş’a tepki gösteren atseverler, Oğlum Berat’ın kısa süre içerisinde fazlaca yarıştırıldığından şikayet etti. Oğlum Berat son koşularına 4 Mayıs, 17 Mayıs, 24 Mayıs, 7 Haziran ve 28 Haziran’da çıkmıştı. Yarışı Akın Sözen jokeyliğindeki Hasafet kazanırken TJK’dan konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.