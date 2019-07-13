SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Rum tarafı KKTC’nin önerisini reddetti!
Diğer Sporlar

Gazi Koşusu şampiyonu Ahmet Çelik’in jokeyliğini yaptığı Oğlum Berat, yarış esnasında sakatlandı! İşte korkutan anlar!

TJK koşu takviminin önemli koşularından Fevzi Çakmak Koşusu'nda yer alan "Oğlum Berat" isimli at, yarış sırasında sakatlandı. 7 yaşındaki İngiliz atının jokeyliğini son Gazi Koşusu galibi Ahmet Çelik yapmaktaydı.

SKOR DETAY HABER 13 Temmuz 2019 19:47

TJK’nın koşu takviminin en önemli ve en köklü koşularından biri olan Fevzi Çakmak Koşusu, Ankara’da koşulurken yarışın son bölümüne girilirken son Gazi Koşusu şampiyonu Ahmet Çelik jokeyliğindeki Oğlum Berat isimli 7 yaşlı safkan İngiliz atı sakatlık geçirdi ve koşuyu tamamlayamadı.

Korkutan anlar canlı yayında ekrana gelirken yarışın başından itibaren dikkat çekici bir şekilde rakiplerini 5-6 boy farkla geriden takip eden Oğlum Berat, rakiplerinden 4 boy geride çıktığı yarışta sakatlık geçirdi. Son yılların önemli safkanları arasında yer alan Oğlum Berat’ın sakatlığı sosyal medyada atseverleri üzdü.

Oğlum Berat: 88 yarışta 65 tabela!

Oğlum Berat, çıktığı 88 yarışın 65’inde tabelaya (yani ilk 4’e) girmeyi başarmış, 21 kez 1’incilik elde etmişti. 2016 ve 2017 Fevzi Çakmak Koşusu’nu kazanan Oğlum Berat, 89. Gazi Koşusu’nda Halis Karataş jokeyliğinde 4. olmuş, 2017’de Fetih Koşusu’nu kazanmıştı. Sahibine bugüne kadar 5 milyon TL’nin üzerinde kazandıran Oğlum Berat, 2017’de Türkiye’nin en önemli koşularından Cumhurbaşkanlığı Koşusu’nu kazanmıştı.

Sosyal medyada atın sahibi Ömer Faruk Akkaş’a tepki gösteren atseverler, Oğlum Berat’ın kısa süre içerisinde fazlaca yarıştırıldığından şikayet etti. Oğlum Berat son koşularına 4 Mayıs, 17 Mayıs, 24 Mayıs, 7 Haziran ve 28 Haziran’da çıkmıştı. Yarışı Akın Sözen jokeyliğindeki Hasafet kazanırken TJK’dan konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.

Son güncelleme 19:47 | 13 Temmuz 2019
Ahmet Çelik Fevzi Çakmak Koşusu Oğlum Berat tjk
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
TÜMÜNÜ GÖR