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Fransa Bisiklet Turu’nda sekizinci etabı Thomas De Gendt kazandı! Sarı mayo el değiştirdi
Diğer Sporlar

Fransa Bisiklet Turu’nda sekizinci etabı Thomas De Gendt kazandı! Sarı mayo el değiştirdi

Fransa Bisiklet Turu'nda sekizinci etabı, Lotto-Soudal takımının Belçikalı sporcusu Thomas De Gendt kazandı. Etabı üçüncü bitiren Deceuninck Quick-Step ekibinden Julian Alaphilippe, genel klasmanda liderliğe oturdu ve sarı mayoyu Trek-Segafredo'nun İtalyan sporcusu Giulio Ciccone'dan devraldı.

13 Temmuz 2019 21:23

Yol bisikletinin en prestijli yarışı Fransa Bisiklet Turu’nun (Le Tour de France) sekizinci etabında, Lotto-Soudal takımından Thomas De Gendt ilk sırada yer aldı. Bu yıl 106’ncısı düzenlenen Fransa Bisiklet Turu’nun Macon ve Saint-Etienne kentleri arasındaki 200 kilometrelik sekizinci etabında, 32 yaşındaki Belçikalı De Gendt, 5 saat 17 saniyelik derecesiyle birinciliği elde etti. Groupama-FDJ takımından Fransız Thibaut Pinot ikinci olurken, Deceuninck Quick-Step ekibinden vatandaşı Julian Alaphilippe yarışı üçüncü sırada bitirdi.

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Elde ettiği etap üçüncülüğü ile Julian Alaphilippe, sarı mayoyu Trek-Segafredo takımının İtalyan sporcusu Giulio Ciccone’dan devraldı. Organizasyonun 170,5 kilometrelik dokuzuncu etabı, Saint-Etienne ile Brioude arasında yarın geçilecek. Tur, 21 etap sonunda 28 Temmuz Pazar günü Fransa’nın başkenti Paris’te son bulacak. Organizasyonun sekizinci etabı sonunda genel sıralama şu şekilde:

1- Julian Alaphilippe (Deceuninck Quick-Step): 34.17.59

2- Giulio Ciccone (Trek-Segafredo): 34.18.22

3- Thibaut Pinot (Groupama-FDJ): 34.18.52

Son güncelleme 21:23 | 13 Temmuz 2019
fransa bisiklet turu Julian Alaphilippe Le Tour de France Thomas De Gendt
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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