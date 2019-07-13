Fenerbahçe hazırlık maçında Boluspor’u 2-0 mağlup etti!

2019-2020 sezonu hazırlıklarına 1 Temmuz'da İstanbul’da başlayan sarı-lacivertli ekip, 3 Temmuz’da başladığı Düzce kampının son gününde sezonun ilk hazırlık maçını yaptı.

Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor ile Bolu'daki Atatürk Stadyumu'nda karşılaşan Fenerbahçe, mücadelenin ilk yarısını 9. dakikada Victor Moses'ın kaydettiği golle 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarının 65. dakikasında Tolga Ciğerci'nin penaltıdan kaydettiği golle farkı 2'ye çıkaran sarı lacivertliler mücadeleyi bu skorla tamamladı.

Fenerbahçe karşılaşmaya; Berke Özer, Serdar Aziz, Okan Turp, Murat Sağlam, Abdülcebrail Akbulut, Ozan Tufan, Mehmet Ekici, Tolgay Arslan, Alper Potuk, Victor Moses, Allahyar Sayyadmanesh 11'iyle başladı.

Öte yandan Fenerbahçe’nin yeni transferleri Allahyar Sayyadmanesh, Murat Sağlam ve Okan Turp da çubuklu formayla ilk maçına çıktı.

Bu maçla birlikte yeni sezon hazırlıklarının Düzce etabını noktalayan Fenerbahçe, 21-25 Temmuz tarihleri arasında Avusturya kampına gidecek, 29-31 Temmuz tarihleri arasında da Almanya'nın Münih kentinde düzenlenecek olan Audi Cup'ta mücadele edecek.

Maç kadrosunda yer almayan Max Kruse, Vedat Muric, Hasan Ali Kaldırım, Michael Frey, Miha Zajc, Emre Belözoğlu ve Eljif Elmas da Topuk Yaylası’nda kalıp son çalışmalarını yaptılar.