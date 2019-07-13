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Fenerbahçe hazırlık maçında Boluspor’u 2-0 mağlup etti!
Fenerbahçe

Fenerbahçe hazırlık maçında Boluspor’u 2-0 mağlup etti!

Spor Toto Süper Lig ekibi Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında karşılaştığı Spor Toto 1. Lig ekibi Boluspor’u 2-0 mağlup etti. Goller Victor Moses ve Tolga Ciğerci'den (p) geldi.

13 Temmuz 2019 21:13

2019-2020 sezonu hazırlıklarına 1 Temmuz'da İstanbul’da başlayan sarı-lacivertli ekip, 3 Temmuz’da başladığı Düzce kampının son gününde sezonun ilk hazırlık maçını yaptı.

Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor ile Bolu'daki Atatürk Stadyumu'nda karşılaşan Fenerbahçe, mücadelenin ilk yarısını 9. dakikada Victor Moses'ın kaydettiği golle 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarının 65. dakikasında Tolga Ciğerci'nin penaltıdan kaydettiği golle farkı 2'ye çıkaran sarı lacivertliler mücadeleyi bu skorla tamamladı.

Fenerbahçe karşılaşmaya; Berke Özer, Serdar Aziz, Okan Turp, Murat Sağlam, Abdülcebrail Akbulut, Ozan Tufan, Mehmet Ekici, Tolgay Arslan, Alper Potuk, Victor Moses, Allahyar Sayyadmanesh 11'iyle başladı.

Öte yandan Fenerbahçe’nin yeni transferleri Allahyar Sayyadmanesh, Murat Sağlam ve Okan Turp da çubuklu formayla ilk maçına çıktı.

Bu maçla birlikte yeni sezon hazırlıklarının Düzce etabını noktalayan Fenerbahçe, 21-25 Temmuz tarihleri arasında Avusturya kampına gidecek, 29-31 Temmuz tarihleri arasında da Almanya'nın Münih kentinde düzenlenecek olan Audi Cup'ta mücadele edecek.

Maç kadrosunda yer almayan Max Kruse, Vedat Muric, Hasan Ali Kaldırım, Michael Frey, Miha Zajc, Emre Belözoğlu ve Eljif Elmas da Topuk Yaylası’nda kalıp son çalışmalarını yaptılar.

Son güncelleme 21:24 | 13 Temmuz 2019
boluspor Fenerbahçe tolga ciğerci Victor Moses
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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