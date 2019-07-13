Fenerbahçe Boluspor maçı ne zaman, hangi kanalda?

Fenerbahçe Boluspor maçı, Bolu Atatürk Stadı’nda saat 19:00’da başladı. Karşılaşma televizyonda yayınlanmıyor. Taraftarların karşıladığı Fenerbahçe stada girerken, futbolseverler oyunculara tezahüratlarda bulunuldu.

MAÇ KADROSU

Bu arada Sarı-lacivertli takım sahaya; Berke Özer, Murat Sağlam, Serdar Aziz, Okan Turp, Abdülcebrail Akbulut, Ozan Tufan, Tolgay Arslan, Victor Moses, Alper Potuk, Mehmet Ekici ve Allahyar Sayyadmanesh 11’i ile çıkacak.

Harun Tekin, Sadık Çiftpınar, Batuhan Yılmaz, Tolga Ciğerci, Jailson, Ferdi Kadıoğlu, Muhammed Gümüşkaya, Barış Alıcı, Yusuf Mert Tunç ise yedek soyunacak.

Maç kadrosunda yer almayan Max Kruse, Vedat Muric, Hasan Ali Kaldırım, Michael Frey, Miha Zajc, Emre Belözoğlu ve Eljif Elmas da Topuk Yaylası’nda kalıp son çalışmalarını yaptılar.