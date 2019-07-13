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Fenerbahçe Boluspor maçı ne zaman, hangi kanalda?
Fenerbahçe

Fenerbahçe Boluspor maçı ne zaman, hangi kanalda?

Fenerbahçe Boluspor karşılaşması saat 19.00'da başladı. Yeni sezon hazırlıklarını Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdüren Fenerbahçe, kampın son gününde Boluspor ile mücadele ediyor. Peki Fenerbahçe Boluspor maçı hangi kanalda?

13 Temmuz 2019 19:33

Fenerbahçe Boluspor maçı, Bolu Atatürk Stadı’nda saat 19:00’da başladı. Karşılaşma televizyonda yayınlanmıyor. Taraftarların karşıladığı Fenerbahçe stada girerken, futbolseverler oyunculara tezahüratlarda bulunuldu.

MAÇ KADROSU

Bu arada Sarı-lacivertli takım sahaya; Berke Özer, Murat Sağlam, Serdar Aziz, Okan Turp, Abdülcebrail Akbulut, Ozan Tufan, Tolgay Arslan, Victor Moses, Alper Potuk, Mehmet Ekici ve Allahyar Sayyadmanesh 11’i ile çıkacak.

Harun Tekin, Sadık Çiftpınar, Batuhan Yılmaz, Tolga Ciğerci, Jailson, Ferdi Kadıoğlu, Muhammed Gümüşkaya, Barış Alıcı, Yusuf Mert Tunç ise yedek soyunacak.

Maç kadrosunda yer almayan Max Kruse, Vedat Muric, Hasan Ali Kaldırım, Michael Frey, Miha Zajc, Emre Belözoğlu ve Eljif Elmas da Topuk Yaylası’nda kalıp son çalışmalarını yaptılar.

Son güncelleme 19:33 | 13 Temmuz 2019
boluspor Fenerbahçe Hangi kanalda
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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