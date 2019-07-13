Fenerbahçe Boluspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Fenerbahçe ilk hazırlık maçına çıkıyor

Gelecek sezon şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Fenerbahçe hazırlık maçı için Boluspor karşısına çıkıyor. Yeni transferlerin ilk kez sarı lacivertli formayı giyeceği Fenerbahçe – Boluspor maçını taraftarlar sabırsızlıkla bekliyor. Peki Fenerbahçe Boluspor maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

BOLUSPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

2019-2020 sezonu öncesi hazırlık müsabakası kapsamında oynanacak olan Boluspor Fenerbahçe maçı, 13 Temmuz Cumartesi günü saat 19.00’da başlayacak. Karşılaşma henüz hiçbir kanalın yayın akışı içerisinde yer almıyor. Maçı yayınlayacak kanal belli olduğu andan itibaren haberimizin içerisinde yer alacak.

FENERBAHÇE BOLUSPOR MAÇI BİLET FİYATLARI

Fenerbahçe ile Boluspor arasında 13 Temmuz’da oynanacak olan hazırlık maçının bilet fiyatları belli oldu. Müsabaka için numaralı tribün bilet fiyatı 60 lira olarak belirlenirken misafir tribün fiyatı 20 lira satışa sunuldu.

Yeni sezon hazırlıklarını Düzce Topuk Yaylası Tesisleri’nde sürdüren Fenerbahçe, kampın son günü olan 13 Temmuz’da Boluspor ile bir hazırlık maçı oynayacak. Bolu Atatürk Stadı’nda saat 19.00’da oynanacak olan müsabakanın bilet fiyatları ise kırmızı-beyazlı ekibin resmi internet sitesinden açıklandı.

Yapılan açıklamada bilet fiyatları şu şekilde belirtildi:

Numaralı Tribün: 60 TL

Kapalı Tribün: 40 TL

Maraton Tribün: 20 TL

Kale Arkası Tribün: 20 TL

Misafir Tribün: 20 TL