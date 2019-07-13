Dries Mertens’in eşine yaptığı sözlü şaka başına iş açtı

İtalya Serie A takımlarından Napoli’de forma giyen 32 yaşındaki Belçikalı yıldız futbolcu Dries Mertens, takımının sezon başı hazırlık kampı öncesi başını belaya sokmayı başardı. Sosyal medya hesabından eşi televizyon yapımcısı Kat Kerkhofs’un bir fotoğrafını paylaşan Mertens, yaptığı haylaz yorum sonrası kumsalda azar işitmekten kaçamadı.

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Sezon öncesi kampına katılmasına sayılı günler kala eşinin bir fotoğrafını Instagram hesabına koyan Mertens, fotoğrafın üzerine “Bunu özleyeceğim” yazdı. Buraya kadar normal olan her şey, fotoğrafta biraz aşağıya bakıldığında karıştı. Eşinin göğüslerinin üzerine “Bu ikisini de” yazan Mertens, eşinin sinirlerini tepesine çıkartmayı başardı. Mertens’in yaptığı şakayı pek de ılımlı karşılamayan Kat Kerkhofs, gülmek hatta tebessüm etmek yerine Mertens’i azarlamaya başladı.

Sahilde tatilin tadını çıkaran Mertens, eşinin fotoğrafı ve yorumu görüp hızla kendisine doğru koşmasıyla yanlış bir şeyler olduğunu anladı. Ancak kaçacak yeri olmayan Mertens, kumsaldaki insanların için eşinin fırçasına katlanmak zorunda kaldı. Oldukça hararetli bir şekilde Mertens’in üzerine gittiği gözlenen Kat Kerkhofs’un karşısında yıldız futbolcu, adeta yaramaz bir çocuk gibi kaldı.