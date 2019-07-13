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İtalya Serie A

Dries Mertens’in eşine yaptığı sözlü şaka başına iş açtı

Belçikalı yıldız futbolcu Dries Mertens, sezon öncesi hazırlık kampına gitmeden önce eşine bir şaka yapmak istedi, Ancak yaptığı şaka sonrası beklediği tepkiyi alamayan Dries Mertens, kumsalda azar işitmekten kaçamadı.

SKOR DIŞ HABER 13 Temmuz 2019 13:33

İtalya Serie A takımlarından Napoli’de forma giyen 32 yaşındaki Belçikalı yıldız futbolcu Dries Mertens, takımının sezon başı hazırlık kampı öncesi başını belaya sokmayı başardı. Sosyal medya hesabından eşi televizyon yapımcısı Kat Kerkhofs’un bir fotoğrafını paylaşan Mertens, yaptığı haylaz yorum sonrası kumsalda azar işitmekten kaçamadı.

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Sezon öncesi kampına katılmasına sayılı günler kala eşinin bir fotoğrafını Instagram hesabına koyan Mertens, fotoğrafın üzerine “Bunu özleyeceğim” yazdı. Buraya kadar normal olan her şey, fotoğrafta biraz aşağıya bakıldığında karıştı. Eşinin göğüslerinin üzerine “Bu ikisini de” yazan Mertens, eşinin sinirlerini tepesine çıkartmayı başardı. Mertens’in yaptığı şakayı pek de ılımlı karşılamayan Kat Kerkhofs, gülmek hatta tebessüm etmek yerine Mertens’i azarlamaya başladı.

Sahilde tatilin tadını çıkaran Mertens, eşinin fotoğrafı ve yorumu görüp hızla kendisine doğru koşmasıyla yanlış bir şeyler olduğunu anladı. Ancak kaçacak yeri olmayan Mertens, kumsaldaki insanların için eşinin fırçasına katlanmak zorunda kaldı. Oldukça hararetli bir şekilde Mertens’in üzerine gittiği gözlenen Kat Kerkhofs’un karşısında yıldız futbolcu, adeta yaramaz bir çocuk gibi kaldı.

Son güncelleme 14:27 | 13 Temmuz 2019
belçika dries mertens Kat Kerkhofs Napoli
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PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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