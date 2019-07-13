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Çaykur Rizespor, Fenerbahçe’den transfer ettiği isimleri açıkladı!
Transfer Haberleri

Çaykur Rizespor, Fenerbahçe’den transfer ettiği isimleri açıkladı!

Yeşil-mavili ekip Fenerbahçe'den Mahsun Çapkan, Burak Albayrak ve Oğuz Kağan Güçtekin'i renklerine bağladı

13 Temmuz 2019 21:27

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Vedat Muric transferine karşılık Fenerbahçe’den Mahsun Çapkan ve Burak Albayrak’ı bonservisiyle, Oğuz Kağan Güçtekin’i kiralık olarak kadrosuna kattı.

Yeşil-mavili ekipten yapılan yazılı açıklamada, Vedat Muric’e karşılık Fenerbahçe’den transfer edilen Mahsun Çapkan, Oğuz Kağan Güçtekin ve Burak Albayrak’ın Erzurum kampına katıldığı belirtildi.

Çalışmalara katılan oyuncular için imza töreninin daha sonra Rize’de düzenleneceği ifade edildi.

Öte yandan yeni transferlerden Amadej Vetrih de Erzurum kampına katıldı.

Son güncelleme 21:28 | 13 Temmuz 2019
Burak Albayrak Çaykur Rizespor Mahsun Çapkan Oğuz Kaan Güçtekin
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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