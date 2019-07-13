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Çaykur Rizespor, Amedej Vetrih ile 2+1 yıllığına anlaştı
Transfer Haberleri

Çaykur Rizespor, Amedej Vetrih ile 2+1 yıllığına anlaştı

Çaykur Rizespor, Slovenya Prva Liga takımlarından NK Domzale’da forma giyen orta saha oyuncusu Amedej Vetrih ile 2+1 yıllığına anlaştı.

13 Temmuz 2019 00:53

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, NK Domzale takımında forma giyen 28 yaşındaki Amedej Vetrih ile 2+1 yıllığına anlaştığını duyurdu.

Yeşil-mavili ekibin Erzurum'daki kampına katılacak olan oyuncu için önümüzdeki günlerde Rize'de imza töreni düzenlenecek. 12 Temmuz 2019 Beşiktaş`ın yeni sezon formaları sehven satışa sunuldu! İşte Beşiktaş`tan açıklama Beşiktaş`ın merakla beklenen yeni sezon formaları adidas`ın e-ticaret operasyonunda yaşanan teknik bir hata nedeniyle sehven satışa sunuldu. Beşiktaş konuyla ilgili açıklama yaparken fiyat bilgisinin yanlış olduğunu ve formaların resmen ilk olarak Kartal Yuvası üzerinden satışa çıkacağını ifade etti. Bu sezonun iç saha ve deplasman forması da ortaya çıkmış oldu. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 00:53 | 13 Temmuz 2019
Amedej Vetrih Çaykur Rizespor
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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