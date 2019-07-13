Çaykur Rizespor, Amedej Vetrih ile 2+1 yıllığına anlaştı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, NK Domzale takımında forma giyen 28 yaşındaki Amedej Vetrih ile 2+1 yıllığına anlaştığını duyurdu.

Yeşil-mavili ekibin Erzurum'daki kampına katılacak olan oyuncu için önümüzdeki günlerde Rize'de imza töreni düzenlenecek. Beşiktaş`ın yeni sezon formaları sehven satışa sunuldu! İşte Beşiktaş`tan açıklama Beşiktaş`ın merakla beklenen yeni sezon formaları adidas`ın e-ticaret operasyonunda yaşanan teknik bir hata nedeniyle sehven satışa sunuldu. Beşiktaş konuyla ilgili açıklama yaparken fiyat bilgisinin yanlış olduğunu ve formaların resmen ilk olarak Kartal Yuvası üzerinden satışa çıkacağını ifade etti. Bu sezonun iç saha ve deplasman forması da ortaya çıkmış oldu. İlgili Haberi Oku