Bursaspor’un yeni sezonda giyeceği dört farklı forma tanıtıldı

Spor Toto 1. Lig’de yeniden Süper Lig’e dönme mücadelesi verecek olan Bursaspor’un 2019-2020 sezonunda giyeceği formalar tanıtıldı. Tasarlanan dört farklı forma görücüye çıkarken Bursaspor İkinci Başkanı Konuralp Yeşil, kombine biletlerin satışının da başladığını taraftarların da katıldığı etkinlikte hatırlattı.

“Allah, Batalla gibi unutulmaz olmayı nasip etsin!’

Organizasyonda konuşan Teknik Direktör Yalçın Koşukavak; “Allah herkese, bana da, bu sezon oynayacak oyunculara da Batalla gibi unutulmaz olmayı nasip etsin inşallah. Bu atmosfer, bu camia insanı uyumadan çalıştırtır. Bunu hissediyorum. Bugünkü lansman için de Kappa'ya bize destek verdiği için teşekkür ederim. İnşallah hepimizin umut ettiği, bir daha geriye dönmeme, yukarıda kalma adına birlikte çok şeyi başaracağız. Burası daha önce her şeyi başardı, tekrar yapmak çok zor değil. Şartlar ne olursa olsun taraftarımıza çok ihtiyacımız var, ancak birlikte başarabiliriz” dedi.

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Yapılan konuşmaların ardından futbolcular Kubilay Kanatsızkuş, Furkan Emre Ünver, Ramazan Keskin, Ali Akman, Batuhan Kör, Ataberk Dadakdeniz ve Canberk Yurdakul mankenler ile birlikte yeni sezonda giyilecek formaları tanıttı. Formaların yanı sıra antrenman ve kamp ürünleri de görücüye çıktı. Yeni sezon formaları 119,90 TL fiyatla satışa sunuldu.