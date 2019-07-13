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Beşiktaş’ta Atiba sevinci
Beşiktaş

Beşiktaş’ta Atiba sevinci

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson, takımla çalışmalara başladı.

13 Temmuz 2019 15:04

Beşiktaş, yeni sezonun hazırlıklarını bir günlük iznin ardından yaptığı antrenmanla sürdürdü. Beşiktaş’ta Atiba Hutchinson da takımla çalışmalarına başladı.

Türkiye Futbol Federasyonunun Riva’daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.  Koordinasyon ve denge çalışmasıyla devam eden antrenman, sınırlı alanda pas oyunları ve sonuçlandırma idmanın ardından yapılan soğuma hareketleriyle tamamlandı.

İzinli olan Gary Medel’in yanı sıra bireysel çalışmalarını sürdüren Burak Yılmaz, antrenmanda yer almadı. İzinli olan Ricardo Quaresma günün ikinci antrenmanına katılacak.

Son güncelleme 15:04 | 13 Temmuz 2019
atiba beşiktaş
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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