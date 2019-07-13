Amir Khan Billy Dib’i 10 dakikada devirdi servetine servet kattı

Suudi Arabistan’da Amir Khan ile eski şampiyon Billy Dib’i karşı karşıya getiren maç, beklentilerin aksine pek de heyecanlı geçmedi. İlk raunda iyi ve atak başlayan Billy Dib, daha sonra maçın kontrolünü rakibi Amir Khan’a kaptırdı. Sadece 4 raunt, 10 dakika, süren maç Amir Khan’ın galibiyeti ile tamamlandı.

Orta siklet boks şampiyonu Amir Khan, böylelikle 10 dakika süren maç sonrası servetini de katladı.

Maç sayesinde 7 milyon 800 bin Euro’yu (50 milyon TL) cebine koyan Amir Khan, şimdi de Manny Pacquaio ile karşılaşmayı hedefliyor.

PACQUAIO’YU İSTİYOR

Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına konuşan Amir Khan, “Eğer Billy Dib’e yenilseydim emeklilik kararı alacaktım. Ancak kazandım. Şimdi de Manny Pacquaio ile karşılaşmak istiyorum. Bu galibiyet onunla karşılaşmam için bir adım oldu. Umarım Suudi Arabistan’a gelir” ifadelerini kullandı. Boksseverleri heyecanlandıran bu meydan okuma sonrası Manny Pacquaio’nun vereceği cevap merak konusu oldu.

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Amir Khan, Manny Pacquaio ile karşı karşıya gelebilirse, Billy Dib ile yaptığı maçtan kazandığının kat kat fazlasını kazanma şansı yakalayacak.