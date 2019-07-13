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Amir Khan Billy Dib’i 10 dakikada devirdi servetine servet kattı
Diğer Sporlar

Amir Khan Billy Dib’i 10 dakikada devirdi servetine servet kattı

İngiliz boksör Amir Khan, merakla beklenen maçta Avusturyalı Billy Dib ile karşı karşıya geldi. Rakibini kısa süre içinde nakavt eden Amir Khan, büyük bir para ödülünün de sahibi oldu.

SKOR DIŞ HABER 13 Temmuz 2019 14:26

Suudi Arabistan’da Amir Khan ile eski şampiyon Billy Dib’i karşı karşıya getiren maç, beklentilerin aksine pek de heyecanlı geçmedi. İlk raunda iyi ve atak başlayan Billy Dib, daha sonra maçın kontrolünü rakibi Amir Khan’a kaptırdı. Sadece 4 raunt, 10 dakika, süren maç Amir Khan’ın galibiyeti ile tamamlandı.

Orta siklet boks şampiyonu Amir Khan, böylelikle 10 dakika süren maç sonrası servetini de katladı.

Maç sayesinde 7 milyon 800 bin Euro’yu (50 milyon TL) cebine koyan Amir Khan, şimdi de Manny Pacquaio ile karşılaşmayı hedefliyor.

PACQUAIO’YU İSTİYOR

Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına konuşan Amir Khan, “Eğer Billy Dib’e yenilseydim emeklilik kararı alacaktım. Ancak kazandım. Şimdi de Manny Pacquaio ile karşılaşmak istiyorum. Bu galibiyet onunla karşılaşmam için bir adım oldu. Umarım Suudi Arabistan’a gelir” ifadelerini kullandı. Boksseverleri heyecanlandıran bu meydan okuma sonrası Manny Pacquaio’nun vereceği cevap merak konusu oldu.

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Amir Khan, Manny Pacquaio ile karşı karşıya gelebilirse, Billy Dib ile yaptığı maçtan kazandığının kat kat fazlasını kazanma şansı yakalayacak.

Son güncelleme 14:32 | 13 Temmuz 2019
amir khan Manny Pacquaio
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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