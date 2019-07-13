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Altay’a FIFA’dan transfer yasağı
TFF 1.Lig

Altay’a FIFA’dan transfer yasağı

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altay'a haziran ayında gelen transfer yasağının FIFA tarafından konulduğu öğrenildi. 1914 yılında kurulan Altay Kulübü yasağın kalkması için yaklaşık 1 milyon TL ödeme yapmak zorunda.

13 Temmuz 2019 14:18

Siyah-beyazlı takımda geçen sezon forma giyen Portekizli sağ kanat Pedro Eugenio ve Bulgar stoper Ivan Ivanov’un alacakları nedeniyle kulübü şikayet ettiği ve FIFA’nın oyuncuları haklı bularak İzmir ekibine transfer yasağı getirdiği ortaya çıktı.

Yönetim geçen sezon devre arasında Eugenio ve Ivanov’la yollarını ayırma kararı almış, iki futbolcu da sözleşmelerini tek taraflı feshederek İzmir’den ayrılmıştı. İki yabancı futbolcusuyla anlaşmadan yollarını ayıran Altay yönetimi, yeni sezon öncesi transfer yasağını kaldırmak için Ivanov ve Pedro’ya yaklaşık 1 milyon TL ödeme yapmak zorunda.

İLK PROVA DENİZLİSPOR’LA

Diğer taraftan, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Altay, Afyonkarahisar kampındaki ilk özel maçını 18 Temmuz’da Süper Lig’in yeni ekibi Yukatel Denizlispor’la oynayacak. Siyah-beyazlılar, ikinci hazırlık karşılaşmasında ise 25 Temmuz’da Eskişehirspor’la karşı karşıya gelecek. Altay’ın kamptaki üçüncü hazırlık maçını 31 Temmuz’da oynamayı planladığı öğrenilirken, yönetim bu tarihte karşılaşmak üzere rakip arayışına girdi.

Son güncelleme 14:18 | 13 Temmuz 2019
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1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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