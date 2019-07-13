Acun Ilıcalı: Mesut Özil ile Çeşme’deydik, bir dönem Fenerbahçe’ye gelecek…

Basında çıkan haberlerin ardından Fenerbahçe Kulübü’nün yalanladığı Mesut Özil transferi ile ilgili konuşan Acun Ilıcalı, ”Fenerbahçe şu şartlarda Mesut Özil’i transfer edemez ama Mesut’un bir dönem Fenerbahçe’de oynayacağını düşünüyorum” dedi. Mesut Özil ile Çeşme’de birlikte tatil yaptığını açıklayan Ilıcalı, yıldız oyuncunun Türkiye’ye gelmekten mutlu olacağını söyledi. İşte Acun Ilıcalı’nın TV100’de yaptığı değerlendirmeler:

‘ALİ KOÇ TÜRK FUTBOLU İÇİN BİR KAZANÇ’

Max Kruse alındı, çok önemli transfer. Hocamızın da takip ettiği bir futbolcu. Fenerbahçe’nin düşüşünün tepki olarak pozitife döneceğini düşünüyorum. Yıllarca bu yaşandı zaten. Kötü dediğin Fenerbahçe 1 puanla UEFA’yı kaçırdı. En kötü sezon diyoruz, 1 puan alsak UEFA’daydık. Ali Koç Türk futbolu için bir kazanç.

‘AYNI DİLİ KONUŞUYORUZ’

Fenerbahçe futbolcular, ‘Var mısın, Yok musun’da yarıştılar. O da telefon kampanyasıydı. Sayın başkan Aziz Yıldırım ile konuşmuştuk. Onunla da aram çok iyidir, her zaman görüşmüşümdür. Ali Koç ile birbirimize daha yakın olduğumuz için, jenerasyon da yakın, aynı dili konuşuyoruz. Bir yakınlaşma oldu, o da kulüp için oldu. Geldiği günden beri, dünyada hiçbir derdi ve tasası olmayan bir adamın, bu kadar borçlu bir kulübe başkan olup, bu kadar sorumluluğa girdiğini gördüm. Her saniyesini Fenerbahçe için harcayan bir adam. Bunu görünce kayıtsız kalamazsın. Kendisini adamış bir başkan var, ben de koyu Fenerbahçeliyim.

‘ARSENAL’E 50 MİLYON EURO VEREMEZSİN’

Şu anda sözleşmesi var Mesut’un Arsenal ile. Arsenal’e gidip 50 milyon euro veremezsin. Fenerbahçe şu şartlarda Mesut Özil’i transfer edemez ama Mesut’un bir dönem Fenerbahçe’de oynayacağını düşünüyorum.

‘TÜRKİYE MESUT’UN İÇİNDE KALMIŞ’

Çeşme’de beraberdik. Türkiye’de bir şey olduğu zaman bana sorar, kısa zamanını birlikte geçiriyoruz. Türk ve içinde kalmış. Gurbette yaşamış ve Türkiye onun içinde kalmış. Evde otursun Türkiye’de, yine mutlu olur. O yüzden geleceğini düşünüyorum.

Yönetimde yer almayı düşünmüyorum. Dışarıdan elinden geleni yapmaya çalışan bir Fenerbahçeliyim. Ben Ali Koç’un 10 yıl sonra Fenerbahçe’ye başarılar yaşatan bir başkan olarak devam etmesini isterim. Taraftarımızın da başkanımızın hevesini kaçırmaması lazım. Takım küme düşüyordu ama her maçta oradaydık, tribünler fulldü.

‘FATİH TERİM’İN KREDİSİ BİTER Mİ?’

Kredi bitebilir, o mu olur, bu mu olur. İyi niyet olduğu sürece kredi bitmez. Mühim olan çabadır. Fatih Terim’in kredisi biter mi? Fatih hocanın niye kredisi bitmez? Geçmişten dolayı. 20 maç yenilirse, kredisi bitebilir ama kredisi çok.Ortada bir sebep var, başarısı, bu seneki şampiyonluğu falan, Fatih hoca başka bir boyut. Ali Koç da, başkansal ligde çok önemli bir isim.