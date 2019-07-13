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Abdurrahim Albayrak Galatasaray idmanında
Galatasaray

Abdurrahim Albayrak Galatasaray idmanında

Galatasaray yeni sezon hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde sürdürürken, antrenmanı Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak da tesislerde izledi. Abdurrahim Albayrak'ın samimi ve neşeli hareketleri dikkat çekti.

13 Temmuz 2019 15:09

Galatasaray Futbol Takımı, 2019-2020 sezonu hazırlıklarını sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştirilen idman teknik direktör Fatih Terim yönetiminde yapıldı. Antrenör Alberto Bartali gözetimindeki fiziksel ve kondisyon ağırlıklı çalışmayla başlayan idmanda futbolcular 3 gruba ayrılarak 3’e 3 ayak tenisi oynadı. İdmanda Şener Özbayraklı, Ahmet Çalık, Mariano Filho ile Yunus Akgün takımdan ayrı salonda çalıştı.

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına akşam yapacağı idmanla devam edecek.

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ALBAYRAK ANTRENMANI İZLEDİ 

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak idmanı saha kenarından takip etti.

İdmandan önce sahaya çıkan futbolcularla tek tek selamlaşan Albayrak’ın oyunculara sarılması ve samimi hareketleri dikkati çekti.

Son güncelleme 15:09 | 13 Temmuz 2019
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GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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