SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Kılıçdaroğlu’ndan S-400 açıklaması
ABD’nin vize sorunu çıkardığı Enes Ünal kampa katılamadı!
Diğer Sporlar

ABD’nin vize sorunu çıkardığı Enes Ünal kampa katılamadı!

İspanya La Liga takımı Real Valladolid'de oynayan milli futbolcumuz Enes Ünal, vize verilmemesi nedeniyle takımının ABD kampına katılamadı. İspanyollar problemi çözmeye çalıştıklarını açıkladılar.

13 Temmuz 2019 16:43

İspanya La Liga ekiplerinden Real Valladolid’de Enes Ünal krizi yaşanıyor…

Yeni sezon öncesi kamp yapmak için Amerika Birleşik Devletleri’nin Kaliforniya eyaletine giden Valladolid’de Enes Ünal takıma katılamadı. İspanyol ekibinin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Enes Ünal’a vize verilmedi ve oyuncu takımla birlikte ABD’ye yolculuk yapamadı.

Real Valladolid yöneticileri bu problemi çözmek için çalıştıklarını, daha önce Büyükelçilik tarafından onay çıkmasına rağmen daha sonra vizenin neden verilmediğini anlamadıklarını belirtti.

2015 yılında Bursaspor’dan İngiliz ekibi Manchester City’ye transfer olan 22 yaşındaki Enes Ünal kariyerinde Belçika, Hollanda ve İspanya’da futbol oynadı. Valladolid’de kiralık olarak top koşturan Enes’in bonservisi Villareal’de bulunuyor.

Son güncelleme 16:51 | 13 Temmuz 2019
ABD enes ünal vize
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
TÜMÜNÜ GÖR