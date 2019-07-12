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Yeni Malatyaspor’da Brattan’ın transferi olumsuz sonuçlandı!
Transfer Haberleri

Yeni Malatyaspor’da Brattan’ın transferi olumsuz sonuçlandı!

Evkur Yeni Malatyaspor, prensip anlaşmasına vardığı Avustralyalı Luke Brattan'ın ailevi sebeplerden ötürü imzadan son anda vazgeçtiğini açıkladı.

12 Temmuz 2019 22:20

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor’un prensipte anlaşmaya vardığı Avustralyalı orta saha oyuncusu Luke Brattan’ın transferi olumsuz sonuçlandı.

Kulübün internet sitesinden yapılan duyuruda, Brattan’ın transferine yönelik girişimlerde bulunulduğu ve prensipte anlaşıldığı hatırlatıldı.

Girişimlerin, oyuncunun Türkiye’ye getirilmesiyle devam ettiği vurgulanırken, “Sözleşmenin tüm koşullarında mutabık kalınan transfer süreci, Luke Brattan’ın ailevi sebepleri dolayısıyla olumsuz sonuçlanmıştır.” ifadeleri kulanıldı. 09 Temmuz 2019 Evkur Yeni Malatyaspor yeni transfer Luke Brattan`ı açıkladı! Spor Toto Süper Lig ekibi Evkur Yeni Malatyspor, Avustralyalı ön libero Luke Brattan transferini duyurdu. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 22:20 | 12 Temmuz 2019
Evkur Yeni Malatyaspor Luke Brattan spor toto süper lig
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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