Yasir Subaşı F.Bahçe’ye geri döndü, 2 gün sonra transfer oldu

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor, Fenerbahçe’nin Ümraniyespor’dan opsiyonunu kullanarak geri aldığı Yasir Subaşı’nı kadrosuna kattı. Fenerbahçe altyapısında yetişen Yasir’i 1 milyon liralık geri alma maddesiyle kadrosuna kattıktan iki gün sonra bonservisi ile Kayserispor’a sattı. Satış bedelinin 600 bin euro (yaklaşık 3.8 milyon TL) olduğu öğrenildi. Fenerbahçe bu transferden 2,8 milyon TL kar etmiş oldu.

İMZALAR ATILDI

Kulüp tesislerinde başkan Erol Bedir’in de katılımıyla düzenlenen törende 23 yaşındaki defans oyuncusu Yasir Subaşı, kendisini 3 yıllığına sarı-kırmızılı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Törende açıklamada bulunan başkan Bedir, Yasir ile yaklaşık bir yıldır ilgilendiklerini, genç futbolcunun Ümraniyespor’da çok güzel işler yaptığını söyledi.

Yasir Subaşı’nın Kayserispor’da göstereceği performansla çok iyi yerlere geleceğine inandıklarını ifade eden Bedir, “Fenerbahçe’nin geri alma opsiyonunu kullanması ve bize vermesiyle birlikte, bugün kendisiyle anlaştık. İmzalar atıldı. Yasir’in Kayserispor’da çok güzel şeyler yapacağına inanıyorum.

Buradan çok iyi yerlere, milli takıma gideceğine inanıyorum. Bu transferin de kulübümüz, Türk futbolu ve Yasir için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.” diye konuştu.

Yasir Subaşı da Kayserispor ile anlaştığı için mutlu olduğunu belirterek, “Kayserispor’a katkı vermek için geldim. Elimden gelenin en iyisi sahada sergileyeceğimi düşünüyorum. Hem kendi gelişimim açısından hem de Kayserispor’un başarısı için elimden gelen her şeyi yapacağım.” ifadelerini kullandı.

Yasir Subaşı kimdir?

1 Ocak 1996 Sakarya doğumlu. Tam adı Karahan Yasir Subaşı. 23 yaşındaki Yasir 180 cm boyunda. Sol bek ve sol ön mevkinde oynuyor.

Daha önce Sakaryaspor (Alt yapı), Fenerbahçe U16, Fenerbahçe U17, Fenerbahçe U19, Anadolu Üsküdar (Kiralık), Fenerbahçe U21, Sakaryaspor (Kiralık), Ümraniyespor takımlarında oynadı. Geçen sezon Ümraniyespor forması ile Spor Toto 1. Lig’de 14 maça çıkıp 1183 dakika oyunda kaldı. Türkiye Kupası’nda ise 10 maç oynadı, 1 gol attı ve 896 dakika oyunda kaldı.