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Trabzonspor

SON DAKİKA Yusuf Yazıcı için kesenin ağzını açtılar

Trabzonspor'un yıldızı Yusuf Yazıcı için Lille kulübünün fiyat arttırarak son bir teklifte bulunduğu iddia edildi.

12 Temmuz 2019 14:58

Fransa Ligue 1 ekibinin Yusuf Yazıcı inadı sürüyor. Daha önce Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu’nun “15 milyon Euro teklif gelmediği sürece masaya oturmayız” dediği Yusuf Yazıcı için Lille kulübü yeni bir teklif yaptı. Daha önce 13 milyon Euro net ve bonuslarla birlikte 15 milyon Euro’ya çıkacak bir teklif yapan Lille, teklifi arttırdı. TRT Spor muhabiri Barış Yurduseven’in verdiği bilgiye göre Lille kulübü, Yusuf Yazıcı için net 15 milyon Euro ve sonraki satıştan yüzde 10 payla Trabzonspor’un kapısını yeniden çaldı.

Trabzonspor cephesinin ise Yusuf Yazıcı’yı satmaya niyeti olmadığı, şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için kadroyu korumak istediği belirtildi. Trabzonspor yönetiminin de Yusuf Yazıcı’yı takımda kalması için ikna etme girişiminde olduğu söylendi.

Son güncelleme 15:14 | 12 Temmuz 2019
trabzonspor Yusuf Yazıcı
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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