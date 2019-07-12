SON DAKİKA Yusuf Yazıcı için kesenin ağzını açtılar

Fransa Ligue 1 ekibinin Yusuf Yazıcı inadı sürüyor. Daha önce Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu’nun “15 milyon Euro teklif gelmediği sürece masaya oturmayız” dediği Yusuf Yazıcı için Lille kulübü yeni bir teklif yaptı. Daha önce 13 milyon Euro net ve bonuslarla birlikte 15 milyon Euro’ya çıkacak bir teklif yapan Lille, teklifi arttırdı. TRT Spor muhabiri Barış Yurduseven’in verdiği bilgiye göre Lille kulübü, Yusuf Yazıcı için net 15 milyon Euro ve sonraki satıştan yüzde 10 payla Trabzonspor’un kapısını yeniden çaldı.

Trabzonspor cephesinin ise Yusuf Yazıcı’yı satmaya niyeti olmadığı, şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için kadroyu korumak istediği belirtildi. Trabzonspor yönetiminin de Yusuf Yazıcı’yı takımda kalması için ikna etme girişiminde olduğu söylendi.