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SON DAKİKA Barcelona yılın transferini resmen açıkladı
Transfer Haberleri

SON DAKİKA Barcelona yılın transferini resmen açıkladı

Barcelona, yılın transfer bombasını patlattı! Atletico Madrid'de forma giyen Griezmann'ı kadrosuna kattığını resmen açıklayan Barcelona, dev transferi sosyal medya hesabından 'Bunu bekliyordunuz' mesajı ile duyurdu. Barcelona'nın Griezmann için belirlediği serbest kalma bedeli dudak uçuklattı!

12 Temmuz 2019 16:29

İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona, uzun süredir peşinde olduğu Atletico Madrid’in Fransız yıldızı Antoine Griezmann‘ı resmen kadrosuna kattığını duyurdu. Barcelona’nın yaz sezonunun en önemli transferi olan Griezmann için 120 milyon Euro bonservis bedeli ödediği öğrenildi.

Barcelona’nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Griezmann için Atletico Madrid’e 120 milyon Euro bonservis bedeli ödendiği ve yıldız futbolcuyla 30 Haziran 2024 yılına kadar sözleşme imzalandığı belirtildi. Barcelona, yeni transferi Antonie Griezmann’ın sözleşme fesih bedelini 800 milyon Euro olarak belirlendi.

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2014-2015 sezonundan beri formasını giydiği Atletico Madrid ile 257 maça çıkan Griezmann, 133 gol, 50 asistlik performans sergiledi. 28 yaşındaki oyuncu, bu süre zarfında Madrid ekibi ile bir UEFA Kupası, bir UEFA Süper Kupası, bir de İspanya Süper Kupası kazandı.

Antoine Griezmann, Barcelona’da forma giyecek en önemli Fransız yıldızlardan biri oldu.

İşte Barcelona forması giymiş Fransız yıldızlar:

Twitter’dan ‘Bunu bekliyordunuz’ mesajı ile yapılan paylaşımda bir de videoya yer verildi.

Barcelona’nın paylaşımı:

Son güncelleme 16:42 | 12 Temmuz 2019
Antoine Griezmann barcelona
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PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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