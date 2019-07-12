SON DAKİKA Barcelona yılın transferini resmen açıkladı

İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona, uzun süredir peşinde olduğu Atletico Madrid’in Fransız yıldızı Antoine Griezmann‘ı resmen kadrosuna kattığını duyurdu. Barcelona’nın yaz sezonunun en önemli transferi olan Griezmann için 120 milyon Euro bonservis bedeli ödediği öğrenildi.

Barcelona’nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Griezmann için Atletico Madrid’e 120 milyon Euro bonservis bedeli ödendiği ve yıldız futbolcuyla 30 Haziran 2024 yılına kadar sözleşme imzalandığı belirtildi. Barcelona, yeni transferi Antonie Griezmann’ın sözleşme fesih bedelini 800 milyon Euro olarak belirlendi.

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2014-2015 sezonundan beri formasını giydiği Atletico Madrid ile 257 maça çıkan Griezmann, 133 gol, 50 asistlik performans sergiledi. 28 yaşındaki oyuncu, bu süre zarfında Madrid ekibi ile bir UEFA Kupası, bir UEFA Süper Kupası, bir de İspanya Süper Kupası kazandı.

Antoine Griezmann, Barcelona’da forma giyecek en önemli Fransız yıldızlardan biri oldu.

İşte Barcelona forması giymiş Fransız yıldızlar:

Twitter’dan ‘Bunu bekliyordunuz’ mesajı ile yapılan paylaşımda bir de videoya yer verildi.

Barcelona’nın paylaşımı: