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Russell ve Harden aynı takımda!
NBA

Russell ve Harden aynı takımda!

Houston Rockets, Oklahoma City Thunder'dan Russell Westbrook'u Chris Paul ve draft hakları karşılığında kadrosuna kattı.

12 Temmuz 2019 08:07

Oklahoma City Thunder’ın yıldızı Ressell Westbrook’un, gelecek sezondan itibaren Houston Rockets forması giyeceği duyuruldu.

ESPN’den Adrian Wojnarownki’ye göre; Houston Rockets, Russell Westbrook’u kadrosuna kattı.

Rockets’ın, Thunder’a Chris Paul, 2024-2026 1.tur draft hakları ve 2021-2025 1.tur draft takas haklarını verdiği belirtildi. Bu takasla birlikte Russell Westbrook ile James Harden yeniden aynı takımda buluştu.

Westbrook ve Harden NBA 77-78 sezonundan bu yana ligin en çok topla oynayan, aynı zamanda da turnover’ı en yüksek ikilisi.

Son güncelleme 08:11 | 12 Temmuz 2019
James Harden Russell Westbrook
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2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
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34 19 65
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34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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