Russell ve Harden aynı takımda!

Oklahoma City Thunder’ın yıldızı Ressell Westbrook’un, gelecek sezondan itibaren Houston Rockets forması giyeceği duyuruldu.

ESPN’den Adrian Wojnarownki’ye göre; Houston Rockets, Russell Westbrook’u kadrosuna kattı.

Rockets’ın, Thunder’a Chris Paul, 2024-2026 1.tur draft hakları ve 2021-2025 1.tur draft takas haklarını verdiği belirtildi. Bu takasla birlikte Russell Westbrook ile James Harden yeniden aynı takımda buluştu.

Westbrook ve Harden NBA 77-78 sezonundan bu yana ligin en çok topla oynayan, aynı zamanda da turnover’ı en yüksek ikilisi.