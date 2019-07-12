Rafael Nadal Roger Federer maçı canlı yayın | Wimbledon tek erkekler yarı finali

Rafael Nadal Roger Federer maçı canlı! Wimbledon’da tek erkeklerde yarı final ikinci maçında iki efsane 3 numaralı seribaşı Rafael Nadal ile iki numaralı seribaşı Roger Federer bir araya geliyor. İkili tarihte 40. kez bir araya geliyor. Daha önce oynanan 39 maçta Nadal 24 galibiyet elde ederken, ikilinin aralarında oynanan son maç olan 2019 Roland Garros yarı finalinde gülen taraf Nadal olmuştu. Rafael Nadal Roger Federer maçı canlı yayın anlatımı SKOR’da… Rafael Nadal Roger Federer maçı canlı izle bağlantısını da haberde bulabilirsiniz.

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İkili çim kortta daha önce sadece 3 kez karşılaştı. Bu üç maç da 2006-2008 arası üst üste üç Wimbledon finaliydi. 2006’da 6-0, 7-6(7-5), 6-7(2-7), 6-3 ile Federer, 2007’de 7-6(9-7), 4-6, 7-6(7-3), 2-6, 6-2 ile yine Federer, 2008’de ise 6-4, 6-4, 6-7(5-7), 6-7(8-10), 9-7 ile gülen bu kez Nadal olmuştu.

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