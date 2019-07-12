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Rafael Nadal Roger Federer maçı canlı yayın | Wimbledon tek erkekler yarı finali
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Rafael Nadal Roger Federer maçı canlı yayın | Wimbledon tek erkekler yarı finali

Rafael Nadal Roger Federer maçı ile Wimbledon'da tek erkeklerde ikinci finalist belli oluyor. 3 numaralı seribaşı Rafael Nadal ile iki numaralı seribaşı Roger Federer tarihte 40. kez bir araya geliyor. Maçın canlı yayın anlatımı SKOR'da... Rafael Nadal Roger Federer maçı canlı izle bağlantısını da haberde bulabilirsiniz.

12 Temmuz 2019 18:19

Rafael Nadal Roger Federer maçı canlı! Wimbledon’da tek erkeklerde yarı final ikinci maçında iki efsane 3 numaralı seribaşı Rafael Nadal ile iki numaralı seribaşı Roger Federer bir araya geliyor. İkili tarihte 40. kez bir araya geliyor. Daha önce oynanan 39 maçta Nadal 24 galibiyet elde ederken, ikilinin aralarında oynanan son maç olan 2019 Roland Garros yarı finalinde gülen taraf Nadal olmuştu. Rafael Nadal Roger Federer maçı canlı yayın anlatımı SKOR’da… Rafael Nadal Roger Federer maçı canlı izle bağlantısını da haberde bulabilirsiniz.

RAFAEL NADAL ROGER FEDERER MAÇI CANLI İZLE BAĞLANTISI (ÜYELİK GEREKTİRMEKTEDİR)

İkili çim kortta daha önce sadece 3 kez karşılaştı. Bu üç maç da 2006-2008 arası üst üste üç Wimbledon finaliydi. 2006’da 6-0, 7-6(7-5), 6-7(2-7), 6-3 ile Federer, 2007’de 7-6(9-7), 4-6, 7-6(7-3), 2-6, 6-2 ile yine Federer, 2008’de ise  6-4, 6-4, 6-7(5-7), 6-7(8-10), 9-7 ile gülen bu kez Nadal olmuştu.

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Son güncelleme 18:31 | 12 Temmuz 2019
rafael nadal roger federer Wimbledon
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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