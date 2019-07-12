Peter Crouch futbolculuk kariyerini noktaladığını açıkladı

İngiliz futbolunun başarılı golcüsü Peter Coruch, 38 yaşında futbol kariyerini noktaladığını duyurdu. Golcü isim kariyerinin en parlak yıllarını Liverpool formasıyla yaşamıştı.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile profesyonel futbol kariyerini noktaladığını açıklayan Crouch sevenlerine destekleri için teşekkür etti.

Twitter hesabından bir açıklama yayınlayan Peter Crouch, “Bu yaz çok düşündüm ve futbolu bırakmaya karar verdim. Bu oyun bana çok şey verdi. Herkese teşekkürler!” dedi.

468 Premier Lig maçında çıkan 2.01 boyundaki kule, kariyeri boyunca 108 gol atıp 58 asist yaptı. Futbol hayatına 1998 yılında başlayan Crouch, 2019 yılına kadar QPR, Portsmouth, Aston Villa, Norwich, So’ton, Liverpool, Stoke City ve Burnley gibi takımlarda forma giydi.

Kariyerinde en uzun dönemini 2011-2017 arasında Stoke City’de yaşayan Crouch, 735 maça çıktı ve 205 gol attı. 38 yaşında futbol hayatına nokta koyan Crouch, Liverpool yıllarında 2 kupa kazandı ve 2006-07 sezonunda Şampiyonlar Ligi’nde final oynadı.

2006 yılında Liverpool ile FA cup şampiyonluğu yaşayan Crouch 2007’de de Süper Kupa şampiyonluğunu tatmıştı.

Crouch`tan skandal itiraf: `Alonso`nun eşine aşık oldum` Otobiyografi kitabı çıkaran Peter Crouch, anılarını yazdı. Crouch, “Liverpool'a transfer olduğumda Xabi Alonso'nun eşine aşık oldum. Jim Carregher bana durumu anlattı ve sert bir dille uyardı” dedi. İlgili Haberi Oku