Nemanja Djurisic Beşiktaş’ta

Kulüpten yapılan açıklamaya göre 2019-2020 sezonu öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlılar, 27 yaşındaki Djurisic ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Uzun forvet pozisyonunda görev yapan 2,03 metre boyundaki basketbolcu geride kalan sezonda Belçika ekibi Oostende’de forma giydi.

Nemanja Djurisic kimdir?

23 Şubat 1992 Karadağ doğumlu olan basketbolcu, 203 cm boyunda ve uzun forvet olarak görev almaktadır.

Basketbola Buducnost altyapısında başlayan Nemanja Djurisic, daha sonra eğitim ve basketbol hayatını Amerika’da sürdürdü ve 2015 senesinde Georgia Üniversitesi’den mezun oldu.

Profesyonel basketbol kariyerine Zielona Gora forması altında başlayan Karadağlı basketbolcu, 2 sezon (2015-16, 2016-17) burada başarılı bir performans sergiledikten sonra 2017-18 sezonunda Almanya’nın köklü takımlarından Telekom Baskets Bonn’a transfer oldu.

Son olarak geçtimiz sezonu (2017-18) Belçika temsilsici Oostende tamamlayan Nemanja Djurisic, burada süre aldığı 34 lig maçında; 10.3 sayı, 4.8 ribaund ve 1.5 asist ortalamalarıyla oynadı. Şampiyonlar Ligi’nde Belçika ekibi ile 13 karşılaşmada sahaya çıkan basketbolcu; 13.5 sayı, 4.9 ribaund ve 1.3 asist ortalamalarıyla sezonu tamamladı.

Nemanja Djurisic 2019-20 sezonu öncesinde Beşiktaş Sompo Japan Takımımız ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.