NBA’de yeni sezon kural değişiklikleri ile başlayacak! İşte yeni uygulamalar…

NBA’de yeni sezon öncesi Yaz Ligi devam ederken NBA Yönetim Kurulu da sezon öncesi kritik toplantılarından birini gerçekleştirdi. İki yeni uygulama NBA’a dahil edilirken NBA'in rekabet komitesinin önerdiği iki değişiklik de ligdeki 30 takımdan tam destek alarak kabul edildi. İşte o kararlar:

Toplantıda alınan karara göre iki sezondur NBA G-League’de, bu sezon da NBA Yaz Ligi’nde uygulanan itiraz hakkı 2019-2020 sezonunda deneme amaçlı olarak NBA’de kullanılacak. Buna göre takımlar maç boyunca bu itiraz hakkını yalnızca bir kez kullanabilecek ve bu hak bir koçun takımından bir oyuncunun yaptığı faul, bir çizgi ihlali düdüğü, inişteki top kararı gibi çeşitli durumlarda kullanılabilecek.

Russell ve Harden aynı takımda! Houston Rockets, Oklahoma City Thunder`dan Russell Westbrook`u Chris Paul ve draft hakları karşılığında kadrosuna kattı. İlgili Haberi Oku

Dördüncü çeyrekte ve uzatmalarda…

İtiraz hakkı bir istisna haricinde maçın herhangi bir anında kullanılabilecek. Dördüncü çeyreğin son iki dakikasında veya uzatma bölümünde topun saha dışına çıktığı veya topun inişte olduğu yönündeki her karar otomatik olarak yeniden izlenecek ve bu kararlara itiraz edilemeyecek.

NBA`de herkesin gözü Los Angeles Clippers`ta olacak! Aldattığı eski sevgilisinin babası yeni hocası oldu Los Angeles Clippers`a imza atan Paul George`u bu sezon rakipleri kadar zorlayacak bir durum daha var. `Aşk-ı Memnu` dizisini aratmayacak bir olayın kahramanı olan Paul George, antrenörü Doc Rivers ile ilginç bir sezon geçireceğe benziyor. İlgili Haberi Oku

Pozisyona itiraz için takımların mola hakkına sahip olması ve o molayı pozisyonun ardından istemeleri, daha sonrasında da o takımın koçunun itiraz için hakemlere parmağıyla itirazı işaret etmesi gerekecek. Eğer bir takımın mola hakkı yoksa ve bir pozisyona itiraz etmeye çalışırsa bunun cezası teknik faul olacak ve itiraz geçerli olmayacak.

Bir değişiklik daha VAR!

NBA’deki bir diğer büyük yenilik de ligin Secaucus'taki görüntü tekrarı merkezinin iki tip pozisyonda anında yeniden izleme talep edebilecek olması. Merkez, bir şutun 2 sayılık mı 3 sayılık mı olduğu (hem giren şutlarda hem de şut esnasında yapılan faullerde) ve şut süresinin dolmuş olabileceği durumlarda pozisyon tekrarı talebinde bulunabilecek. Bu yeniliğin koordinasyonu adına NBA'de artık saha kenarında bir yönetici olacak. NBA tarafından denetlenecek bu yönetici, hakem masasının yanında yer alarak görüntü tekrarı merkezi ile saha içi hakemleri arasındaki iletişimi hızlandıracak.