Mustafa Denizli ‘Özel belgede sahtecilik’ suçlamasıyla hakim karşısına çıktı

Can ÖZÇELİK / İSTANBUL

Boşanma aşamasında olduğu eşi Evin Elçi'nin “İmzamı taklit ederek dairemizi ipotek ettirdi” şikayeti üzerine hakkında ‘Özel belgede sahtecilik' iddiasıyla dava açılan Teknik Direktör Mustafa Denizli, hakim karşısına çıktı. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada savunma yapan Denizli, hakkındaki suçlamayı kabul etmediğini söyledi.

“BÖYLE BİR SUÇU İŞLEYECEK BİRİ DEĞİLİM”

Denizli, “Damatlarımdan bir tanesinin yaşadığı iş sıkıntısı nedeniyle paraya ihtiyacı olduğunu, tapusu benim adıma kayıtlı olan ancak kendisinin oturduğu daireyi ipotek edip kredi çekmek istediğini söyledi. Ben de buna gerek olmadığını banka hesabım olduğunu söyleyerek kendilerine yardımcı olabileceğimi söyledim. Eşim de bu evi kızımın kullandığını biliyordu. Bu amaçla bankayla görüşmelerim oldu. Böyle bir suçu işleyecek biri değilim” dedi.

“BELGE İLE İPOTEK OLMADI”

Denizli'nin avukatı da imzalı belge ile ipotek yapılmadığını ifade ederek, söz konusu belgedeki imzalara ilişkin bilirkişi raporunun dosyaya sunulduğunu ifade etti. Hazırlanan bilirkişi raporunda da belgede yer alan imzanın Evin Elçi Denizli'ye ait olmadığı belirtildi.

BİLİRKİŞİ RAPORU: İMZA EVİN ELÇİ DENİZLİ'YE AİT DEĞİL

Raporda, “İnceleme konusu belgede Evin Elçi Denizli adına atfen atılmış imza ile Evin Elçi Denizli'ye ait mukayese olarak gönderilen imza örnekleri arasında grafoloji tanı unsurları bakımından farklılıklar tespit edildiği, söz konusu imzanın şahsın orijinal imzasına benzetilmeye çalışılarak yavaş ve titrek bir şekilde atılmış imza olduğu inceleme konusu belgede Evin Elçi Denizli adına atfen atılmış imzanın Evin Elçi Denizli'nin el ürünü olmadığı” vurgulandı.

Raporda ayrıca Evin Elçi Denizli'nin orijinal imzasına benzetilmeye çalışılan imzanın Mustafa Denizli veya Elif Özarslan tarafından atılıp atılmadığının ise tespit edilemediği belirtildi.Evin Elçi Denizli'nin avukatı Nejla Toptaş da “Belgenin kullanılmamış olması suçun oluşumuna engel değil” diyerek savunmaları kabul etmediğini söyledi.

EVİN ELÇİ: BENDEN İZİNSİZ HAZIRLANMIŞ BİR BELGE

Bir önceki duruşmada ifade veren Evin Elçi de şikayetinin devam ettiğini söyleyerek Mustafa Denizli ile 2,5 yıldır süren boşanma davaları olduğunu belirtmiş “Ben evden ayrılacağım zaman eşyalarımı toplarken, üzerinde imzam olan belgeyi buldum ve hemen şikayetçi oldum. Belge ıslak imzalıydı. Benim adıma benden izinsiz hazırlanmış bir belge olduğu için şikayetçi oldum” demişti.

1 YILDAN 3 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

İddianamede, Mustafa Denizli’nin bankaya teminat olarak gösterdiği taşınmazla ilgili eşi adına sahte imzalı belgeyi ibraz ettiği, banka görevlisinin de imzalar huzurunda atılmamış olmasına rağmen bu yönde şerh verip, sahte imzalı belgeyi yasal olarak geçerli hale getirmek suretiyle ‘Özel belgede sahtecilik' suçunu işledikleri kaydedilmişti. İddianamede, Denizli ile banka görevlisinin söz konusu suçtan 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

“BEN DE ATMIŞ OLABİLİRİM”

Mustafa Denizli, savcılıktaki ifadesinde de kızı için ipotek tesis ettirme düşüncesini eşi ile paylaştığında yardımcı olamayacağını söylediğini ve bu nedenle tartıştıklarını, muvafakatnamenin evdeki sehpanın üzerinde durduğunu ve müşteki adına olan imzayı kendisinin de atmış olabileceğini söylemişti.