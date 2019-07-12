Muğdat Çelik ligin yeni ekibine gitti

Galatasaray ile olan sözleşmesi sona eren Muğdat Çelik, Gazişehir Gaziantep ile anlaştı. Ligin yeni ekibi Gazişehir Gaziantep, Muğdat Çelik transferini resmen açıkladı.

Gazişehir Gaziantep’in resmi siteden yaptığı duyuruda şu ifadelere yer verildi:

“Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübümüz, son olarak Galatasaray’da forma giyen başarılı hücum futbolcusu Muğdat Çelik ile 2 yıllık anlaşma sağlamıştır.

Yeni transferimiz Muğdat Çelik’e takımımıza hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz.”

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MUĞDAT ÇELİK KİMDİR?

3 Ocak 1990 yılında Mersin’de dünyaya gelen Muğdat Çelik, futbola Gençlerbirliği altyapısında başladı. Hızı, dribling yeteneği ve fizik gücüyle dikkatleri üzerine çeken başarılı futbolcu, çeşitli kulüplerde kiralık olarak forma giydikten sonra 2014 yılında Gençlerbirliği’nden Balıkesirspor’a transfer oldu. Balıkesirspor’da geçirdiği 1.5 yılda göstermiş olduğu performansla Süper Lig ekiplerinin de dikkatini çeken Muğdat, 2016 yılında Akhisarspor’a transfer oldu ve iki yıl Ege temsilcisinde forma giydi.

Geçtiğimiz sezon başında Akhisarspor’dan, Galatasaray’a transfer olan Muğdat burada ise sezonu iki kupayla kapatma başarısı gösterdi. Süper Lig seviyesinde 85 resmi müsabakaya çıkan Muğdat, 9 kez gol sevinci yaşarken 9 da asist yaptı. Kariyerinde 3 kez de Şampiyonlar Ligi tecrübesi bulunan hücum futbolcusu, iki yıl boyunca armamızın başarısı için ter dökecek.