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Madagaskar’ın masalını Tunus bitirdi | 2019 Afrika Uluslar Kupası
Milli Takımlar

Madagaskar’ın masalını Tunus bitirdi | 2019 Afrika Uluslar Kupası

Mısır'ın ev sahipliğindeki 2019 Afrika Uluslar Kupası'nda beklenmedik bir performansla çeyrek finale kadar yükselen Madagaskar, Tunus'a 3-0 mağlup oldu ve turnuvaya veda etti. Tunus ise yarı finalde Senegal'in rakibi oldu.

12 Temmuz 2019 00:29

2019 Afrika Uluslar Kupası’nda Madagaskar’ı 3-0 mağlup eden Tunus, yarı finale yükseldi. Mısır’ın ev sahipliğinde bu yıl 32’ncisi düzenlenen turnuvanın çeyrek finalinde, bir sürprize imza atarak son 8 takım arasına kalan Madagaskar ile Tunus, başkent Kahire’deki El-Selam Stadı’nda karşılaştı. İlk yarısı golsüz geçen mücadelenin ikinci devresinde ataklarını sıklaştıran Tunus, 52. dakikada Ferjani Sassi, 60. dakikada Youssef Msakni ve 90+3. dakikada Naim Sliti’nin golleriyle mücadeleden 3-0 galip ayrıldı. Tunus, yarı finalde Senegal ile 14 Temmuz Pazar günü karşılaşacak. 11 Temmuz 2019 Fildişi Sahili`ni penaltılarla eleyen Cezayir yarı finalde! | 2019 Afrika Uluslar Kupası Afrika Uluslar Kupası Çeyrek Final mücadelesinde, normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten karşılaşmada Fildişi Sahili`ni penaltı atışları sonunda 4-3 yenen Cezayir, yarı finalde Nijerya`nın rakibi oldu İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 00:41 | 12 Temmuz 2019
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GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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