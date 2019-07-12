Madagaskar’ın masalını Tunus bitirdi | 2019 Afrika Uluslar Kupası

2019 Afrika Uluslar Kupası’nda Madagaskar’ı 3-0 mağlup eden Tunus, yarı finale yükseldi. Mısır’ın ev sahipliğinde bu yıl 32’ncisi düzenlenen turnuvanın çeyrek finalinde, bir sürprize imza atarak son 8 takım arasına kalan Madagaskar ile Tunus, başkent Kahire’deki El-Selam Stadı’nda karşılaştı. İlk yarısı golsüz geçen mücadelenin ikinci devresinde ataklarını sıklaştıran Tunus, 52. dakikada Ferjani Sassi, 60. dakikada Youssef Msakni ve 90+3. dakikada Naim Sliti’nin golleriyle mücadeleden 3-0 galip ayrıldı. Tunus, yarı finalde Senegal ile 14 Temmuz Pazar günü karşılaşacak. Fildişi Sahili`ni penaltılarla eleyen Cezayir yarı finalde! | 2019 Afrika Uluslar Kupası Afrika Uluslar Kupası Çeyrek Final mücadelesinde, normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten karşılaşmada Fildişi Sahili`ni penaltı atışları sonunda 4-3 yenen Cezayir, yarı finalde Nijerya`nın rakibi oldu İlgili Haberi Oku