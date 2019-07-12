Lewis Hamilton 28 milyon Euro’luk jetini sattı piste scooter ile gitti

Dünyaca ünlü Formula 1 pilotu Lewis Hamilton, 28 milyon Euro’luk jetini sattıktan sonra seyahat etme şeklinde değişikliklere gitmek zorunda kaldı. Son olarak tarifeli uçakta görünen ve herkesi şaşırtan Lewis Hamilton, bu kez de Scooter’da görüntülendi.

Silverstone Grand Prix’i öncesi düzenlenecek basın toplantısına Scooter ile giden Lewis Hamilton, bir kez daha şaşkınlık yaşattı. Mercedes adına yarışan Lewis Hamilton, İngiltere’de koşulacak yarışa Scooter’ı ile gelen Lewis Hamilton, enteresan bir görüntü oluşturdu. Ortalama 200 km hızla pistlerin tozunu atan Lewis Hamilton, aracının yanına ortalama 20 km hızla gitti.

Çok sık kullandığı kırmızı jetinin ardından Los Angeles havalimanında tarifeli uçak için sıra beklerken görüntülenen Lewis Hamilton, şimdi de araba koleksiyonunda bulunan hız canavarı arabalarının ardından Scooter’a binerken görüntü verdi.

Kimi Raikkonen`den Lewis Hamilton`a orta parmak! Hamilton grid cezası aldı... | Formula 1 Formula 1 Avusturya Grand Prix`sinde sıralama turlarına Lewis Hamilton, Kimi Raikkonen diyaloğu damga vurdu! Hızlı turunu atmakta olan Raikkonen`i engelleyen Hamilton`a Fin pilot çok sinirlendi ve orta parmağını gösterdi. Hamilton, Raikkonen`i engellediği için 3 sıra ceza aldı. Pole pozisyonunun sahibi ise Ferrari`den Charles Leclerc oldu. İlgili Haberi Oku

KARİYERİ BAŞARILARLA DOLU

Formula 1’de yarışan ilk siyahi pilot olan Lewis Hamilton 2006 yılında GP2 serisinde büyük başarı göstererek şampiyon olup ardından McLaren takımı’na transfer oldu. 2008, 2014, 2015, 2017 ve 2018 sezonlarında pilotlar şampiyonluğuna ulaştı.

Daha 9 yaşındayken Mercedes-Benz Genç pilot yetiştirme programını imzalayan pilot. Formula Renault, Formula 3, GP2 serilerinde şampiyonluğa ulaşmıştır Formula 1 kariyerinin ilk dokuz yarışında kürsüye çıkmayı başaran McLaren Mercedes takımının İngiliz pilotu Lewis Hamilton, Bahreyn Grand Prix’sinde elde ettiği ikincilik sonrası, ilk dokuz yarışında da podyuma çıkarak tarihe geçmiştir. Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri Formula 1 kariyerinin ilk yılında birinci olarak büyük başarı göstermiştir 2007 yılında 1 puan farkla 109 puanla Formula 1 sezonunun ilk yılında ikinci olmayı başarmıştır. 2008 Formula 1 yarışında 98 puan toplayarak Massa’nın 1 puan önünde şampiyon olmuştur ve Formula 1 tarihinde en genç (bu rekor daha sonra 2010 sezonunda Sebastian Vettel tarafından kırıldı) ve ilk siyahi şampiyon pilot unvanını elde etmiştir. 2012 sezonu ortalarında Vodafone McLaren Mercedes ‘ten ayrılacağı spekülasyonları ortaya çıkmasıyla birlikte 28 Eylül 2012 tarihinde Mercedes GP ile 3 senelik anlaşma imzaladığı açıklanmıştır. 2014 sezonunda kariyerinin 2. şampiyonluğunu kazanmıştır.

Hamilton 29 Ekim 2017 tarihinde koşulan Meksika GP’sini 9. olarak tamamlayarak 2017 Formula 1 dünya pilotlar şampiyonluğunu sezon tamamlanmadan 2 yarış önce ilan etmiştir ve 4. pilotlar şampiyonluğuna ulaşmıştır.