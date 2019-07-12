İtalya’nın köklü Palermo, Serie D’ye düşürüldü! Metin Oktay, Şükrü Gülesin ve Bülent Eken forma giymişti…

İtalya Serie B ekiplerinden Palermo, idari yetersizlik gerekçesiyle Serie D’ye düşürüldü. İtalya Futbol Federasyonu (FIGC) Federal Konseyi tarafından yapılan açıklamada, gereken lige katılım şartlarını yerine getiremeyen Palermo’nun, idari yetersizlik gerekçesiyle amatör ligler arasında yer alan Serie D’ye düşürülmesine karar verildiği belirtildi.

Radja Nainggolan`ın eşi Claudio Nainggolan`dan üzücü açıklama! İtalya Serie A takımlarından Inter`in orta saha oyuncusu Radja Nainggolan`ın eşi Claudio Nainggolan kanser tedavisi gördüğünü ve kemoterapiye başladığını duyurdu İlgili Haberi Oku

Geçen sezon Serie C’ye düşen Venezia ise Palermo’nun yerine gelecek sezon Serie B’de mücadele edecek. İtalyan futbolunun köklü ekiplerinden Palermo, ödenemeyen borçlar nedeniyle son yıllarda birçok kez el değiştirmesine rağmen, ekonomisinde düzelme sağlayamamıştı. Palermo’da Metin Oktay (1961-62), Şükrü Gülesin (1950-51 ve 52-53 sezonları) ve Bülent Eken (1951-52) forma giymişti. Bizim efsanelerimize ek olarak Palermo’da Edinson Cavani, Paulo Dybala, Simon Kjaer, Andrea Barzagli, Luca Toni, Fabrizio Miccoli, Amauri, Fabio Grosso gibi ünlü isimler de forma giymişti… Fenerbahçe ise 2006-2007 sezonunda UEFA Kupası H Grubu maçında Kadıköy’de konuk ettiği Palermo’yu 3-0 yenmişti.