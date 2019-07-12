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İtalya’nın köklü Palermo, Serie D’ye düşürüldü! Metin Oktay, Şükrü Gülesin ve Bülent Eken forma giymişti…
İtalya Serie A

İtalya’nın köklü Palermo, Serie D’ye düşürüldü! Metin Oktay, Şükrü Gülesin ve Bülent Eken forma giymişti…

İtalya'nın 1900 doğumlu köklü kulübü Palermo, lige katılım şartlarını yerine getiremeyerek idari yetersizlik gerekçesiyle Serie B'den Serie D'ye düşürüldü. Palermo'da Metin Oktay (1961-62), Şükrü Gülesin (1950-51 ve 52-53 sezonları) ve Bülent Eken (1951-52) forma giymişti.

12 Temmuz 2019 23:06

İtalya Serie B ekiplerinden Palermo, idari yetersizlik gerekçesiyle Serie D’ye düşürüldü. İtalya Futbol Federasyonu (FIGC) Federal Konseyi tarafından yapılan açıklamada, gereken lige katılım şartlarını yerine getiremeyen Palermo’nun, idari yetersizlik gerekçesiyle amatör ligler arasında yer alan Serie D’ye düşürülmesine karar verildiği belirtildi.

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Geçen sezon Serie C’ye düşen Venezia ise Palermo’nun yerine gelecek sezon Serie B’de mücadele edecek. İtalyan futbolunun köklü ekiplerinden Palermo, ödenemeyen borçlar nedeniyle son yıllarda birçok kez el değiştirmesine rağmen, ekonomisinde düzelme sağlayamamıştı. Palermo’da Metin Oktay (1961-62), Şükrü Gülesin (1950-51 ve 52-53 sezonları) ve Bülent Eken (1951-52) forma giymişti. Bizim efsanelerimize ek olarak Palermo’da Edinson Cavani, Paulo Dybala, Simon Kjaer, Andrea Barzagli, Luca Toni, Fabrizio Miccoli, Amauri, Fabio Grosso gibi ünlü isimler de forma giymişti… Fenerbahçe ise 2006-2007 sezonunda UEFA Kupası H Grubu maçında Kadıköy’de konuk ettiği Palermo’yu 3-0 yenmişti.

Son güncelleme 23:06 | 12 Temmuz 2019
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GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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