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Griezmann krizi! Atletico Madrid Barcelona’yı mahkemeye veriyor
İspanya La Liga

Griezmann krizi! Atletico Madrid Barcelona’yı mahkemeye veriyor

Barcelona'nın 120 milyon Euro serbest kalma maddesini ödeyerek Antoine Griezmann'ı transfer etmesi, Atletico Madrid ile Katalan ekibi arasında kriz yarattı. Atletico Madrid, Barcelona'nın 80 milyon Euro daha ödemesi gerektiğini belirterek mahkemeye başvurma kararı aldı.

SKOR DIŞ HABER 12 Temmuz 2019 17:57

İspanya La Liga’da Barcelona, uzun süre peşinde koştuğu Antoine Griezmann transferini tamamladı. Fransız yıldızın sözleşmesinde yer alan 120 milyon Euro serbest kalma bedelini ödeyerek Antoine Griezmann’ı kadrosuna katan Barcelona, Atletico Madrid’in yasal itirazı ile karşılaştı.

Atletico Madrid, Antoine Griezmann için Barcelona’nın 80 milyon Euro daha ödemesi gerektiğini belirterek, mahkemeye gitme kararı aldı. Antoine Griezmann’nın serbest kalma maddesinin 1 Temmuz tarihine kadar 200 milyon Euro olduğunu savunan Madrid ekibi, Barcelona’nın Fransız yıldızla bu tarihten önce anlaştığını iddia etti. Atletico Madrid, Griezmann’ın serbest kalma bedeli 200 milyon eurodan 120’ye düşmeden önce Barcelona ile anlaştığını ve bu nedenle hukuki yollara başvuracaklarını açıkladı.

 

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Atletico Madrid, konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Antoine Griezmann, avukatı aracılığıyla PFL’ye başvurarak sözleşmesindeki 120 milyon Euro’luk serbest kalma maddesinin Barcelona Kulübü tarafından karşılanacağını bildirerek sözleşmesini tek taraflı olarak feshetmiştir. Ancak kulübümüz bu bedelin sözleşme feshi için yeterli olmadığı görüşündedir. Oyuncu ile Barcelona Kulübü arasındaki anlaşma, serbest kalma maddesinin 200 milyon Euro’dan 120 milyon Euro’ya düşme tarihinden önce yapılmıştır. Griezmann maddenin değiştiği tarihten önce; 14 Mayıs tarihinde oyuncu takımdan ayrılacağını duyurmuştur. Kulübümüz bu konuyla ilgili haklarını ve çıkarlarını savunmak için yasal yollara başvurmuştur.”

Son güncelleme 18:25 | 12 Temmuz 2019
Antoine Griezmann Atletico Madrid barcelona
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2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
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34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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