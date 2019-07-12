Garry Rodrigues kimdir, kaç yaşındadır?

Garry Rodrigues 1990 yılında Hollanda’da doğdu. Daha önce Galatasaray forması da giymiş olan Garry Rodrigues’in, bu kez Fenerbahçe formasını giymesine kesin gözüyle bakılıyor.

GARRY RODRİGUES KİMDİR?

Garry Rodrigues, Hollanda, Portekiz, Almanya, Bulgaristan, İspanya, Yunanistan, Türkiye ve Suudi Arabistan Ligi'nde forma giydi. 27 Kasım 1990 tarihinde Hollanda'nın Rotterdam kentinde dünyaya gelen Garry Rodrigues, 2003 yılında Spartaan'20 takımında amatör olarak futbola başladı.

2004 yılında Feyenoord tarafından keşfedilen oyuncu, 2007 yılına kadar burada altyapıda forma giydi. 2007 yılında Portekiz takımı Real SC'nin U19 takımında forma giymeye başlayan Rodrigues, Xerxes DZB takımı ile tekrar Hollanda Ligine dönüş yapmıştır.

2010 yılında bu kez Almanya'da Rostocker FC takımında forma giymeye başlayan Garry Rodrigues, 1 yıl sonra tekrar Hollanda'ya FC Boshuizen takımı ile dönmüştür.

2012 yılında ADO Den Haag takımına transfer olan oyuncu, aynı yıl FC Dordrecht'e kiralanmıştır.

İlk bonservisli transferini 2013 yılında Bulgaristan takımı olan Levski Sofia'ya 300 bin euro ile yaşayan Garry Rodrigues, 2014 yılında İspanya 2. Ligi takımlarından Elche CF'ye 600 bin euro bedelle dahil olmuştur.

Hollandalı oyuncunun 2015 yılında yeni adresi Yunanistan takımı PAOK Saloniki olurken, oyuncunun bu transferden kulübüne kazandırdığı ücret 250 bin euro olarak kayda geçmiştir.

2017 yılında Galatasaray'a 5 milyon 300 bin euro bedelle transfer olan Garry Rodrigues, kariyerinin en yüksek bonservis bedeli ile transferini yaşamıştır.

2019 yılında Al İttihad'ın radarına takılan oyunca ara transfer döneminde 9 milyon euro bedelle Suudi Arabistan'ın yolunu tutmuştur.

Aslen sol kanat oyuncusu olan Garry Rodrigues, ihtiyaç halinde forvet ve sağ kanat pozisyonlarında da forma giyebilmektedir.

Sağ ayağına hakim olan oyuncunun boyu 1,73'tür.