Fransa Bisiklet Turu’nda yedinci etap geçildi! Sarı mayo Ciccone’de!

Yol bisikletinin en prestijli yarışı Fransa Bisiklet Turu’nun (Le Tour de France) yedinci etabında, Jumbo-Visma takımından Dylan Groenewegen ilk sırada yer aldı. Bu yıl 106’ncısı düzenlenen Fransa Bisiklet Turu’nun Belfort ve Chalon-sur-Saone arasındaki 230 kilometrelik yedinci etabında, 26 yaşındaki Hollandalı Groenewegen, 6 saat 2 dakika 44 saniyelik derecesiyle birinciliği elde etti.
Sarı mayo değişmedi!
Lotto-Soudal takımından Avustralyalı Caleb Ewan ikinci olurken, Bora-Hansgrohe ekibinden Slovak Peter Sagan yarışı üçüncü sırada bitirdi. Etabı 23. sırada tamamlayan Trek-Segafredo takımından İtalyan Giulio Ciccone, sarı mayoyu giymeye devam etti. Organizasyonun 200 kilometrelik sekizinci etabı, Macon ve Saint-Etienne kentleri arasında yarın geçilecek. Tur, 21 etap sonunda 28 Temmuz Pazar günü Fransa’nın başkenti Paris’te son bulacak.
Organizasyonun yedinci etabı sonunda genel sıralama şu şekilde:
1- Giulio Ciccone (Trek-Segafredo): 29.17.39
2- Julian Alaphilippe (Deceuninck Quick-Step): 29.17.45
3- Dylan Teuns (Bahreyn-Merida): 29.18.11