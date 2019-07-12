Fernando transferi resmen açıklandı! İşte Galatasaray’ın alacağı bonservis bedeli…

Galatasaray, İspanya La Liga ekiplerinden Sevilla ile anlaşan Fernando Reges’in ayrıldığını Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi. Fernando’nun takımdan ayrıldığı belirtilen açıklamada alınacak bonservis bedeli ile ilgili de bilgilendirme yapıldı.

KAP’a Galatasaray tarafından yapılan açıklamada “Profesyonel futbolcumuz Fernando Francisco Reges’in transferi konusunda Sevilla Football Club S.A.D. ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Sevilla Football Club S.A.D. Şirketimize net 4.500.000 Euro transfer bedeli ödeyecektir” ifadelerine yer verildi.

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Böylece 2017 yılında 6 milyon Euro bonservis bedeli ile Manchester City’den Galatasaray’a gelen Fernando, 4.5 milyon Euro karşılığında Sevilla’ya transfer oldu. Galatasaray forması ile 58 maça çıkan 31 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, 4 gol atarken 4 de asiste imza attı.