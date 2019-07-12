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Fernando transferi resmen açıklandı! İşte Galatasaray’ın alacağı bonservis bedeli…
Galatasaray

Fernando transferi resmen açıklandı! İşte Galatasaray’ın alacağı bonservis bedeli…

Galatasaray, Fernando Reges'in Sevilla'ya transfer olduğunu resmen açıkladı. KAP'a yapılan açıklamayla Sevilla'nın Fernando transferi için Galatasaray'a ödeyeceği rakam da belli oldu.

12 Temmuz 2019 18:18

Galatasaray, İspanya La Liga ekiplerinden Sevilla ile anlaşan Fernando Reges’in ayrıldığını Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi. Fernando’nun takımdan ayrıldığı belirtilen açıklamada alınacak bonservis bedeli ile ilgili de bilgilendirme yapıldı.

KAP’a Galatasaray tarafından yapılan açıklamada “Profesyonel futbolcumuz Fernando Francisco Reges’in transferi konusunda Sevilla Football Club S.A.D. ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Sevilla Football Club S.A.D. Şirketimize net 4.500.000 Euro transfer bedeli ödeyecektir” ifadelerine yer verildi.

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Böylece 2017 yılında 6 milyon Euro bonservis bedeli ile Manchester City’den Galatasaray’a gelen Fernando, 4.5 milyon Euro karşılığında Sevilla’ya transfer oldu. Galatasaray forması ile 58 maça çıkan 31 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, 4 gol atarken 4 de asiste imza attı.

Son güncelleme 18:22 | 12 Temmuz 2019
Fernando Reges galatasaray sevilla
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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