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Son Dakika: Ve Rodrigues İstanbul'da! F.Bahçe için fedakarlık...
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Fenerbahçe’nin yeni transferi Garry Rodrigues İstanbul’da! Maaş fedakarlığı…

Spor Toto Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin her konuda anlaşma sağladığı Garry Rodrigues İstanbul'a geldi. Sarı lacivertli kulüpte forma giymek için Al-Ittihad'da aldığı maaşın yarı fiyatını kabul eden 28 yaşındaki futbolcunun kısa süre içerisinde sözleşmeye imza atacak. Fenerbahçe'nin oyuncuyu 2 yıllığına kiralık olarak kadrosuna katması bekleniyor.

SKOR ÖZEL | Sercan Hamzaoğlu 12 Temmuz 2019 00:21

Spor Toto Süper Lig ekibi Fenerbahçe, bir dönem Galatasaray forması giyen Garry Rodrigues’i İstanbul’a getirdi.

Sözcü Gazetesi muhabiri Sercan Hamzaoğlu’nun haberine göre; Hollanda asıllı Yeşil Burun Adaları’nın 28 yaşındaki futbolcusu, sarı lacivertli kulüpte forma giymek için büyük bir fedakarlıkta bulundu.

Geçtiğimiz sezon devre arasında Suudi Arabistan takımlarından Al-Ittihad’e 9 milyon Euro’ya transfer olan kanat oyuncusu, yıllık 4 milyon Euro kazanıyordu.

Ekonomik sıkıntılar yaşayan ve dar boğazdan çıkmak için çaba sarfeden sarı lacivertlilerde forma giymek isteyen Rodrigues, Al-Ittihad’den aldığı paranın yarısına (2 milyon Euro) Fenerbahçe ile anlaşma sağladı.

İstanbul’a gelen yıldız futbolcunun sözleşmeye imza attıktan sonra Topuk Yaylası’ndaki kampa katılacağı öğrenildi.

Başarılı futbolcunun Fenerbahçe ile 2 yıllık kiralık olarak sözleşme imzalaması bekleniyor.

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, beraberindeki yöneticilerle birlikte Garry Rodrigues’i havalimanında karşıladı.

11 Temmuz 2019 Garry Rodrigues`ten imalı paylaşım: `Hayat sürprizlerle dolu` Süper Lig ekibi Fenerbahçe`nin anlaşma sağladığı ancak henüz İstanbul`a gelmeyen Garry Rodrigues`in sosyal medyada yaptığı paylaşım, sarı lacivertli taraftarları heyecanlandırdı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 01:04 | 12 Temmuz 2019
Fenerbahçe galatasaray Garry Rodrigues
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2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
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34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
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