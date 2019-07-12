Fenerbahçe’nin yeni transferi Garry Rodrigues İstanbul’da! Maaş fedakarlığı…

Spor Toto Süper Lig ekibi Fenerbahçe, bir dönem Galatasaray forması giyen Garry Rodrigues’i İstanbul’a getirdi.

Sözcü Gazetesi muhabiri Sercan Hamzaoğlu’nun haberine göre; Hollanda asıllı Yeşil Burun Adaları’nın 28 yaşındaki futbolcusu, sarı lacivertli kulüpte forma giymek için büyük bir fedakarlıkta bulundu.

Geçtiğimiz sezon devre arasında Suudi Arabistan takımlarından Al-Ittihad’e 9 milyon Euro’ya transfer olan kanat oyuncusu, yıllık 4 milyon Euro kazanıyordu.

Fenerbahçe’nin yeni transferi Garry Rodrigues’in havalimanındaki görüntüleripic.twitter.com/n8mCaPujmS — SKOR (@SozcuSkor) 11 Temmuz 2019

Ekonomik sıkıntılar yaşayan ve dar boğazdan çıkmak için çaba sarfeden sarı lacivertlilerde forma giymek isteyen Rodrigues, Al-Ittihad’den aldığı paranın yarısına (2 milyon Euro) Fenerbahçe ile anlaşma sağladı.

İstanbul’a gelen yıldız futbolcunun sözleşmeye imza attıktan sonra Topuk Yaylası’ndaki kampa katılacağı öğrenildi.

Başarılı futbolcunun Fenerbahçe ile 2 yıllık kiralık olarak sözleşme imzalaması bekleniyor.

Garry Rodrigues`ten imalı paylaşım: `Hayat sürprizlerle dolu` Süper Lig ekibi Fenerbahçe`nin anlaşma sağladığı ancak henüz İstanbul`a gelmeyen Garry Rodrigues`in sosyal medyada yaptığı paylaşım, sarı lacivertli taraftarları heyecanlandırdı. İlgili Haberi Oku