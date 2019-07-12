Federer Nadal maçında kitap okuyan çocuk ilgi odağı oldu

Wimbledon’da tek erkeklerde ikinci finalist belli oldu. 3 numaralı seribaşı Rafael Nadal ile iki numaralı seribaşı Roger Federer karşı karşıya geldi. Rakibini 3-1 mağlup eden Federer pazar günü finalde Novak Djokovic’in rakibi oldu.

Tenis tarihinin en önemli maçlarından biri olarak kabul edilen karşılaşmanın biletleri, satış sitesi Stubhub’da 7 bin Pound’dan ( yaklaşık 50 bin TL) başlayan (evet başlayan) fiyatlardan alıcı buldu.

Rafael Nadal ve Roger Federer`den tarihi randevu! | Wimbledon`da finalde Novak Djokovic`in rakibi belli oldu Rafael Nadal Roger Federer maçı ile Wimbledon`da tek erkeklerde ikinci finalist belli oldu. 3 numaralı seribaşı Rafael Nadal ile iki numaralı seribaşı Roger Federer tarihte 40. kez bir araya geldi gülen taraf (7)7-6(3), 1-6, 6-3 ve 6-4`le Federer oldu. Federer pazar günü finalde Novak Djokovic`in rakibi oldu. İlgili Haberi Oku

Maç sırasında kameralar tribünleri çekerken bir çocuğun maça hiç bakmadan kitabını okuduğunun ekrana yansıması sosyal medyada ilgi odağı haline geldi.

İnternet kullanıcıları görüntüde net görünmemesine rağmen çocuğun okuduğu kitabı buldu. Kitabın “Viking Myths & Sagas” (Viking efsaneleri ve destanları) adlı eser olduğu ortaya çıktı.