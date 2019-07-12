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De Colo’dan taraftarları heyecanlandıran Leo Westermann paylaşımı!
Basketbol Süper Ligi

De Colo’dan taraftarları heyecanlandıran Leo Westermann paylaşımı!

Fenerbahçe Beko ile ismi anılan Leo Westermann için takımın yeni transferi De Colo'dan taraftarları heyecanlandıran bir paylaşım geldi.

12 Temmuz 2019 07:39

4 oyuncusu ile yollarını ayırıp De Colo transferiyle büyük sükse yapan Fenerbahçe Beko’da herkesi heyecanlandıran bir isim daha gündemde…

Takımın yeni starı Nando De Colo sosyal medya hesabından, transferi gündemde olan Zalgiris Kaunas’tan Leo Westermann ile olan bir fotoğrafını paylaşarak Fenerbahçe‘yi etiketledi. Bu paylaşım transferin bittiği şeklinde yorumlandı.

Öte yandan Fransız yıldız kendi hesabından Zalgiris taraftarına veda etti. Gelen bilgilere göre Fenerbahçe Beko, Leo Westermann ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

26 yaşındaki Fransız oyun kurucu geride bıraktığımız THY EuroLeague sezonunda Zalgiris Kaunas formasıyla 6,4 sayı ve 2,8 asist ortalamalarını elde etti.

Son güncelleme 07:48 | 12 Temmuz 2019
De Colo Fenerbahçe Beko Leo Westermann
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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