De Colo’dan taraftarları heyecanlandıran Leo Westermann paylaşımı!

4 oyuncusu ile yollarını ayırıp De Colo transferiyle büyük sükse yapan Fenerbahçe Beko’da herkesi heyecanlandıran bir isim daha gündemde…

Takımın yeni starı Nando De Colo sosyal medya hesabından, transferi gündemde olan Zalgiris Kaunas’tan Leo Westermann ile olan bir fotoğrafını paylaşarak Fenerbahçe‘yi etiketledi. Bu paylaşım transferin bittiği şeklinde yorumlandı.

Öte yandan Fransız yıldız kendi hesabından Zalgiris taraftarına veda etti. Gelen bilgilere göre Fenerbahçe Beko, Leo Westermann ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

26 yaşındaki Fransız oyun kurucu geride bıraktığımız THY EuroLeague sezonunda Zalgiris Kaunas formasıyla 6,4 sayı ve 2,8 asist ortalamalarını elde etti.